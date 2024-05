Σημαντική Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Λεμεσού: Επιστημονική εργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε δεκτή για παρουσίαση σε κορυφαίο διεθνές συνέδριο

Για ακόμη μία φορά, επιστημονική εργασία του Δρ Παναγιώτη Κούβαρου, Επίκουρου Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Λεμεσού (UoL), έγινε δεκτή για παρουσίαση στο κορυφαίο διεθνές συνέδριο IJCAI 2024 για την τεχνητή νοημοσύνη.

Το IJCAI 2024, αποτελεί ένα από τα κορυφαία διεθνές συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Νότια Κορέα, τον Αύγουστο 2024. Εκεί θα συναντηθούν κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, στους οποίους οι έρευνες τους επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: AI for Good, AI the Arts and Creativity and Human-Centred AI.

Για την εργασία ο Δρ Παναγιώτης Κούβαρος αναφέρει τα εξής “H παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τις κοινωνικές δομές με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας τεχνικο-κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας με υψηλό βαθμό διασύνδεσης ετερογενών υπηρεσιών. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί ανησυχίες για τις απρόβλεπτες αναδυόμενες συμπεριφορές που προκύπτουν από τοπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων συστατικών, όπως για παράδειγμα το flash crash του 2010. Εάν πρόκειται να επωφεληθεί η κοινωνία από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προωθηθούν μεθοδολογίες που να μπορούν εγγυηθούν ότι οι αναδυόμενες συμπεριφορές τους είναι όπως προορίζονται από τον σχεδιασμό τους. Η νέα μου εργασία παρουσιάζει καινοτόμες μεθόδους για την επίτευξη αυτού του στόχου.”

Το πλούσιο ακαδημαϊκό βιογραφικό αλλά και οι συνεχείς διεθνείς βραβεύσεις του Δρ Παναγιώτη Κούβαρου συμβαδίζουν απόλυτα με τον στόχο τόσο του Πανεπιστήμιου Λεμεσού αλλά και του ιδίου, στο να καταστεί το Πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση η Κύπρος πρωτοπόροι στα επόμενα πολύ σημαντικά βήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

