Flashback στην πρώτη Eurovision το 1956 – Αυτό ήταν το τραγούδι που κέρδισε

Νικήτρια ήταν η διοργανώτρια Ελβετία με την θρυλική Lys Assia και το τραγούδι με τίτλο «Refrain»

Ένας διαγωνισμός που ξεκίνησε ως δοκιμή για τους τηλεοπτικούς αναμεταδότες και έγινε θεσμός. Η Eurovision, η οποία μεταδίδεται κάθε χρόνο από το 1956 (με εξαίρεση το 2020), είναι ένα από τα μακροβιότερα τηλεοπτικά προγράμματα στον κόσμο.

Ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν κερδήθηκε με πόντους, αλλά με ψήφους (δύο ανά χώρα) και ανακοινώθηκε μόνο ο νικητής.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα του διαγωνισμού

Στη δεκαετία του 1950, και ενώ η μεταπολεμική Ευρώπη ανοικοδομούνταν, η EBU (με έδρα την Ελβετία), συνέλαβε την ιδέα ενός διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού όπου θα συμμετείχαν χώρες σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο θα μεταδιδόταν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της EBU. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε το 1955 σε μια συνεδρίαση στο Μονακό από τον Marcel Bezençon έναν Γάλλο που εργαζόταν στην EBU.

Marcel Bezençon/ Πηγή: wikipedia

O διαγωνισμός που προτάθηκε είχε ως βάση το διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο (Ιταλία) και επίσης είχε την πρόκληση ενός τεχνολογικού πειράματος ζωντανής τηλεόρασης. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ φιλόδοξο σχέδιο να συμμετέχουν χώρες σε ένα ευρύ τηλεοπτικό δίκτυο. Δορυφορική τηλεόραση τότε δεν υπήρχε και το λεγόμενο «Δίκτυο Eurovision» αποτελούταν από επίγειους αναμεταδότες.

Το όνομα «Eurovision» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για να περιγράψει την EBU το 1951 από το δημοσιογράφο George Campey. O πρώτος διαγωνισμός διοργανώθηκε στην πόλη Λουγκάνο της Ελβετίας στις 24 Μαΐου 1956. Επτά χώρες συμμετείχαν, κάθε μία με δύο τραγούδια, σύνολο 14. Ήταν η μοναδική φορά που επιτράπηκε κάθε χώρα να στείλει πάνω από ένα τραγούδι. Από το 1957 και έπειτα κάθε συμμετέχουσα χώρα εκπροσωπείται με ένα τραγούδι. Ο πρώτος διαγωνισμός είχε ως νικητή τη διοργανώτρια Ελβετία.

Ενώ ο διαγωνισμός παρουσιάστηκε και καταγράφηκε για τηλεοπτικές μεταδόσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (οι τηλεοράσεις ήταν κάπως σπάνιες ακόμα εκείνη την εποχή), δεν διασώθηκαν αντίγραφα, με εξαίρεση τις επαναληπτικές ερμηνείες της Λιζ Άσια στο τέλος του διαγωνισμού. Αυτός του 1956, είναι ο ένας από τους δύο διαγωνισμούς (ο άλλος είναι του 1964 όπου οι κασέτες καταστράφηκαν σε πυρκαγιά τη δεκαετία του 1970) που δεν έχουν διασωθεί κασέτες οπτικής καταγραφής.

Το τραγούδι που κέρδισε πρώτη φορά:

Ήξερες ότι…

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό νικών είναι η Ιρλανδία και η Σουηδία, με επτά. Μόνο δύο άνθρωποι έχουν κερδίσει περισσότερες από μία φορές ως ερμηνευτές: ο Ιρλανδός Τζόνι Λόγκαν, ο οποίος ερμήνευσε το «What’s Another Year» το 1980 και το «Hold Me Now» το 1987 και η Σουηδή Λορίν, η οποία ερμήνευσε το «Euphoria» το 2012 και το «Tattoo» το 2023.

Ο Λόγκαν είναι επίσης ένας από τους πέντε τραγουδοποιούς που έχουν γράψει περισσότερες από μία νικηφόρες συμμετοχές (Hold Me Now το 1987 και Why Me? το 1992, σε ερμηνεία της Λίντα Μάρτιν). Αυτό κάνει τον Λόγκαν το μόνο άτομο που έχει στο ενεργητικό του τρεις νίκες στη Eurovision, είτε ως τραγουδιστής, είτε ως τραγουδοποιός ή και τα δύο.

Οι άλλοι έξι τραγουδοποιοί με περισσότερες από μία νικηφόρες συμμετοχές στο ενεργητικό τους είναι ο Γουίλι βαν Χέμερτ (Ολλανδία, 1957 και 1959), ο Υβ Ντεσκά (Μονακό, 1971 και Λουξεμβούργο, 1972), ο Ρολφ Λόβλαντ (Νορβηγία, 1985 και 1995), ο Μπρένταν Γκράχαμ (Ιρλανδία, 1994 και 1996) και οι Πέτερ Μποστρέμ και Τόμας Γκούσταφσον (Σουηδία, 2012 και 2023).

Στο Guinness World Records η Eurovision

Οι κανόνες του διαγωνισμού έχουν δει πολλές αλλαγές με την πάροδο των ετών, με το σύστημα ψηφοφορίας και τα γλωσσικά κριτήρια να έχουν τροποποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, η Eurovision έχει αναγνωριστεί ως ο μακροβιότερος ετήσιος διεθνής τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο, όπως καθορίζεται από το Guinness World Records, και περισσότερες από 40 χώρες συμμετέχουν πλέον τακτικά κάθε χρόνο.

Αρκετοί άλλοι διαγωνισμοί έχουν εμπνευστεί από τη Eurovision τα χρόνια από τη σύστασή της, και η EBU έχει επίσης δημιουργήσει έναν αριθμό δωρεάν διαγωνισμών που εστιάζουν σε άλλες πτυχές της μουσικής και του πολιτισμού. Η έκδοση του διαγωνισμού του 2020 ήταν η πρώτη που ακυρώθηκε, καθώς καμία διαγωνιστική εκδήλωση δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Πηγή: IN Σε επιμέλεια Νατάσα Βουδούρη