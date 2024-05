Το Twitter για Eurovision: Λάτρεψε Φουρέιρα, τρόμαξε με Ιρλανδία, απογοητεύτηκε με την παρουσίαση

«Η μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία του διαγωνισμού έγινε με τη Φουρέιρα» γράφουν στα social media - Εξορκισμοί και... τρισάγια για την εμφάνιση της Ιρλανδίας - Τα σχόλια για τους παρουσιαστές

Ο διαγωνισμός της Eurovision 2024 ξεκίνησε χθες το βράδυ στο Μάλμε και η έναρξη πραγματοποιήθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδώντας το Fuegο με το οποίο διαγωνίστηκε το 2018 στην Πορτογαλία. Πριν από έξι χρόνια η Ελένη Φουρέιρα με την Κύπρο είχε κατακτήσει την δεύτερη θέση πίσω από το Ισραήλ και στο «Χ» (πρώην Twitter) σχολίαζαν πως επρόκειτο για τη «μεγαλύτερη αδικία στην ιστορία της Eurovision».

Η γνωστή περφόρμερ έβαλε φωτιά στη σουηδική σκηνή και αμέσως μετά την εμφάνισή της, ήταν ένα από τα κορυφαία trends στα ελληνικά social media και όχι μόνο.

Δεν θα σταματούν να καλούν την Φουρέιρα στην #eurovisiongr αν δεν εξιλεωθούν που της στέρησαν την πρώτη θέση και πoλύ καλά κάνουν...FUEGO!!! pic.twitter.com/K2Ekkmo3jY — V. F⭕r Vulk🅰️n (@tim_inferno) May 7, 2024

Άφωνοι έμειναν οι περισσότεροι βλέποντας την Ελένη Φουρέιρα:

Εγώ που τυχαία άνοιξα την ΕΡΤ1 και είδα την Φουρέιρα να ανοίγει τον διαγωνισμό #eurovisiongr pic.twitter.com/n98VBFRSQY — Annu (@cironi) May 7, 2024

Μάλιστα, στο TikTok της Eurovision, το βίντεο με την εκπρόσωπο της Κύπρου το 2018 συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Αρκετοί σημείωσαν επίσης πως «δεν χρειάζεται να βγεις πρώτη θέση, για να στεφθείς νικητής».

Ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε, η Φουρέιρα έχει αυτό το κάτι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω #eurovisiongr pic.twitter.com/iklOZ8rMnO — Alexandros (@alex_nba1) May 7, 2024

Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν βγήκε πρώτη η Φουρέιρα #eurovisiongr pic.twitter.com/qRg8jlqtn8 — Lillie's_ville (@HappypeopleB52) May 7, 2024

Δείτε περισσότερα σχόλια για την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στη σκηνή του Μάλμε χθες βράδυ:

-ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ #eurovisiongr ??

-Θ Ρ Α Υ Σ Η pic.twitter.com/dGCSRpUdJv — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 7, 2024

Χαμός με την Ιρλανδία

Mία εμφάνιση που δεν δυσκολεύτηκε να τραβήξει όλα τα βλέμματα χθες στην Eurovision και κατάφερε να τρομάξει το τηλεοπτικό κοινό, ήταν η συμμετοχή της Ιρλανδίας, με τη χώρα να παρουσιάζει στη σκηνή ένα σκοτεινό σόου.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της εμφάνισης, το «Doomsday Blue» του non-binary καλλιτέχνη Bambe Thug έχει να κάνει με την προσπάθεια για αποδοχή του εαυτού του κάθε ατόμου και είναι μια ωδή στην queer κοινότητα.

Το Bambie Thug βρέθηκε μέσα σε έναν κύκλο από κεριά, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, με φούστα και κέρατα στους ώμους. Το μακιγιάζ είναι δραματικό και λευκό, ενώ τα μαλλιά του έχουν μετατραπεί σε κέρατα. Πατά πάνω σε μια πεντάλφα, κάνοντας ξόρκια… για να κερδίσει τον διαγωνισμό. Επιπλέον, στη σκηνή υπάρχει ένας ημίγυμνος χορευτής.

Στο τέλος της εμφάνισης, ο κύκλος των κεριών υψώνεται και η μεγάλη κραυγή στο φινάλε ολοκληρώνεται, με ένα γραφικό φόντο που γράφει «CROWN THE WITCH».

Όπως είναι λογικό στο Τwitter έγινε χαμός με την εμφάνιση της Ιρλανδίας και αρκετοί χρήστες των social media έδωσαν... ρεσιτάλ με τις αναρτήσεις τους:

Ένα τέτοιο μας είχε ξεράνει τις τριανταφυλλιές

#eurovisiongr pic.twitter.com/e9qk8nql5g — 𝓕𝓻𝓲𝔁𝓸𝓢 (@Amedeo_10) May 7, 2024

Aυτος που θες Κι αυτος που σε θέλει #eurovisiongr pic.twitter.com/8y4rfxI5Oy — Ian Αμυγδάλου 📝⛩️ (@ian_omrf) May 7, 2024

Ένα τέτοιο κυνηγούσα χτες με το ΤΕΖΑ 2 ώρες 🙄 #eurovisiongr pic.twitter.com/QVTNiA4tTo — Marrie_Qrie (@marrie_qrie) May 7, 2024

Έκαναν παιδί ο λόρδος Βόλντεμορτ και η Πριοβόλου;

#eurovisiongr pic.twitter.com/Ie6Qx8OVx9 — Κάβειρος (@kolioudiGR) May 7, 2024

Η μάνα μου μετά την εμφάνιση της Ιρλανδίας #eurovisiongr pic.twitter.com/LzOUFlo9Bs — Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) May 7, 2024

Απογοήτευση για τους Έλληνες παρουσιαστές στο Twitter

Δυστυχώς το παρουσιαστικό δίδυμο Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα απογοήτευσε με μία άνευρη και διεκπεραιωτική περιγραφή και μετάδοση. Απλή ανάγνωση ενός κειμένου απλά περιγραφικού, καμία διάθεση για χιούμορ και επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι και την ολοκλήρωση των συμμετοχών. Κι όταν βρήκαν αυτό το κάποιο κέφι έκαναν λάθη και μιλούσαν μεταξύ τους δίχως να προσέχουν τι γινόταν στη σκηνή και στα βίντεο.

Σε ένα σημαντικό λάθος υπέπεσε ο Θανάσης Αλευράς όταν προλόγιζε τη συμμετοχή της Σουηδίας με τους Marcus & Martinus, μόνο που τελικά εμφανιζόταν η Γερμανία με τον Isaak και το Always On The Run.

Σχόλια συγκέντρωσαν και άλλες εμφανίσεις της Eurovision:

ΠΑΝΩ ΜΟΥΥΥΥΥΥ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ #eurovisiongr pic.twitter.com/qZmQMettvu — Marrie_Qrie (@marrie_qrie) May 7, 2024

Τέλος, δεν έλειψαν και κάποια σχόλια για την Μαρίνα Σάττι με μερικούς να γράφουν «Δεν μπορώ να περιμένω» για την εμφάνισή της το βράδυ της Πέμπτης.

Μετα το αποψινο μην ακουσω κραξιμο για την Σαττι..... Θα σας βρω εναν εναν και θα σας δεσω να ξαναδειτε τον πρωτο ημιτελικό σε replay, που τραγουδησε και μια αφωνη που μου διαφευγει το ονομα της αυτη τη στιγμη! #eurovisiongr — Αλέκα Ντούρου...έχει ένα κύρος. (@Aleka_Dourou_10) May 7, 2024

Μετά από όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι η Σαττι θα είναι στην πεντάδα #eurovisiongr — Lia (@Liamusica) May 7, 2024

#eurovisionGR μετά από αυτά που είδα και άκουσα η Μαρίνα σαττι άνετα θα είναι είναι στο τοπ 5 στον τελικό#Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/nUSkKGKMFD — Antoniosbateras (@antoniosbateras) May 7, 2024

