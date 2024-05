«Εδώ, για σένα», η νέα εκστρατεία εικόνας της EKO Kύπρου από την TBWA\Entelia!

Ενέργεια, ταχύτητα εναλλαγής εικόνων, υψηλή αισθητική προσέγγιση και ακρίβεια στη λεπτομέρεια συνθέτουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό εικόνας και ήχου.

Από τη στιγμή που το Disruption® «συνάντησε» την ενέργεια... το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από εντυπωσιακό, άρτιο και υψηλών προδιαγραφών.

Ο λόγος για τη νέα εκστρατεία της TBWA\Entelia - The Disruption® Company για την ΕΚΟ Κύπρου. Ενέργεια, ταχύτητα εναλλαγής εικόνων, υψηλή αισθητική προσέγγιση και ακρίβεια στη λεπτομέρεια συνθέτουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό εικόνας και ήχου. Η εκστρατεία είναι προγραμματισμένη να τρέξει και εκτός Κύπρου, ενώ έχει συμπεριληφθεί στις highlighted ταινίες του φημισμένου Ads of the World.

Με οδηγό και διαχρονικό συνοδοιπόρο το Disruption®, η Εταιρεία, η οποία μετρά 29 χρόνια στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, δημιούργησε μία μεγάλη παραγωγή για την ΕΚΟ Κύπρου, σε συνεργασία με τη Semio Productions. Υπόσταση στη δημιουργική ιδέα έδωσε και το δίδυμο των βραβευμένων σκηνοθετών Danny & Loco, Αλέξανδρος Πιτούλης και Γιάννος Γρυπαίος, ενώ στη διεύθυνση φωτογραφίας ήταν ο επίσης καταξιωμένος και βραβευμένος Έβαν Μαραγκουδάκης.

Η ΕΚΟ, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα και προηγμένες υπηρεσίες, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με το brand, εντός και εκτός των πρατηρίων της. Με ισχυρή παρουσία 21 χρόνων και 98 πρατήρια στην Κύπρο, εδραιώνει συνεχώς την ηγετική της θέση μέσω των τεχνολογικά εξελιγμένων διαδικασιών και προϊόντων της, αλλά και της σημαντικής συμβολής της στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Απώτερος στόχος; Ένας καλύτερος κόσμος για όλους!

Εκ μέρους της TBWA\Entelia, ο κ. Νεόφυτος Ταλιώτης, Managing Director, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς είμαστε εδώ…για την ΕΚΟ Κύπρου! Ευχαριστώ την ΕΚΟ Κύπρου και τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY για την εξαιρετική συνεργασία, αλλά και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν και πάλι προς την TBWA\Entelia. Ευχαριστώ και όλη την ομάδα της TBWA\Entelia για την αφοσίωσή της στο Disruption και τις αξίες μας, αλλά και για το πάθος της για δημιουργικότητα και τελειότητα».

Δείτε τη νέα ταινία που δημιούργησε η TBWA\Entelia για την EKO Kύπρου, εδώ

www.tbwa-entelia.com