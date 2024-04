Το Πανεπιστήμιο Frederick στα 14 ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς που λαμβάνουν το Global Impact Grants 2023-24

Για την πρωτοβουλία Women in STEM

Στην επίλεκτη λίστα 14 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως που ξεχώρισαν για τη δράση και τη συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Frederick. Η πρωτοβουλία “To all women and girls: Join the journey in Engineering and Technology” του Πανεπιστημίου, στόχος της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς της Μηχανικής και της Τεχνολογίας, επιλέγηκε από τον Οργανισμό Advance HE ως μία από τις 15 Καλές Πρακτικές για τα διεθνώς αναγνωρισμένα Global Impact Grants 2023-24. Στην τελική λίστα περιλαμβάνονται 14 Πανεπιστήμια από 8 χώρες σε 4 ηπείρους.

Τα Global Impact Grants απονέμονται σε δράσεις που εμπνέουν και συμβάλλουν στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Frederick εμπίπτει στη θεματική “Supporting reduced inequality and sustainable inclusion”.

«Οι βραβευμένες δράσεις ξεχώρισαν πραγματικά στον τομέα τους ανάμεσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον», αναφέρει ο κ. Ian Hall, Υπεύθυνος για τα Μέλη του Advance HE Διεθνώς, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Advance HE στις 22 Απριλίου. «Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο -είτε μικρό είτε μεγάλο- στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο προς αυτό τον σκοπό. Ο Οργανισμός μας βρίσκεται στην προνομιακή θέση να μπορεί να συγκεντρώνει καλές ιδέες και να τις κοινοποιεί σε όλο τον κόσμο.»

Ο μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός Advance HE έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και προωθεί την αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με περισσότερα από 400 ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς όφελος των φοιτητών/τριών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Νατάσσα Φρειδερίκου: «Η αφοσίωση μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αντανακλάται όχι μόνο στις επιδόσεις μας σε διεθνείς κατατάξεις αλλά και σε αυτό το πρόσφατο επίτευγμα. Μέχρι το 2030, εκτιμάται πως εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα και να αναλάβουν ρόλους που απαιτούν πιο πολύπλοκες ψηφιακές δεξιότητες. Εάν δεν μπορέσουν να κάνουν αυτή τη μετάβαση, θα χάσουν την πρόσβασή τους σε ακόμα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας που μπορούν να τους προσφέρουν σημαντικές προοπτικές και μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Είναι λοιπόν προφανές πως αυτό το θέμα αποτελεί παγκόσμια προσπάθεια. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η δική μας πρωτοβουλία για ένα πιο βιώσιμο κόσμο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελλοντικών γενεών αναγνωρίζεται ανάμεσα σε τόσες άλλες σπουδαίες δράσεις.»

Η πρωτοβουλία “To all women and girls: Join the journey in Engineering and Technology” του Πανεπιστημίου Frederick επιδιώκει να αντιμετωπίσει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Εξαλείφοντας τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να επιλέξουν σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς. Γι’ αυτό τον λόγο, προσφέρει υποτροφίες σε όλα τα κορίτσια που επιλέγουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακό επίπεδο στα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επίδοση της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο: