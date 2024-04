H Lidl Κύπρου στηρίζει σταθερά το Ayia Napa Youth Soccer Festival

Η εταιρεία για τρίτη συνεχή χρόνια στέκεται αρωγός της σπουδαίας αυτής παιδικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, εστιάζοντας και φέτος στη μύηση των μικρών πρωταθλητών σε έναν πιο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής, μέσα από τη συνειδητή διατροφή και την άσκηση.

Για ακόμα μία χρονιά, η Lidl Κύπρου διατηρεί με υπερηφάνεια τη στήριξή της στο Ayia Napa Youth Soccer Festival, αναβαθμίζοντας φέτος τη συμμετοχή της σε Platinum Sponsor, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή της στην προώθηση του αθλητισμού και του υγιούς τρόπου ζωής μεταξύ των νέων. Με το σύνθημα "Παίξε με όρεξη", η Lidl Κύπρου πρόκειται να καλωσορίσει χιλιάδες νεαρούς αθλητές και νεαρές αθλήτριες, ηλικίας 6 έως 16 ετών, από διάφορες χώρες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το συναρπαστικό αθλητικό γεγονός.

Φέτος, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από το Σάββατο, 27 Απριλίου μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024, και πάλι υπό τις υψηλές προδιαγραφές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Αναγνωρισμένο για το κύρος του, το φεστιβάλ δεν προσφέρει μόνο την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια να αγωνιστούν, αλλά και να διακριθούν, τιμώντας συλλογικά το πνεύμα του αθλητισμού. Το εν λόγω τουρνουά συνεχίζει να αποτελεί μια εκδήλωση-σταθμό, η οποία διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύνδεσμο Soccerworldcyprus και υποστηρίζεται από τον Δήμο Αγίας Νάπας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και το Υφυπουργείο Τουρισμού, μεταξύ άλλων αξιόλογων φορέων.

Για να ενισχύσει την εμπειρία, η Lidl Κύπρου θα αναμείξει το Lidl Vantastic Canteen, την αγαπημένη πια κινητή καντίνα, αλλά και τη Lidl Food Academy On the Go, την κινητή Ακαδημία Φαγητού της, προκειμένου να προσφέρει θρεπτικά και υγιεινά σνακ και προϊόντα Lidl. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους νεαρούς συμμετέχοντες να επιλέγουν έναν πιο υγιεινό και προσεγμένο, διατροφικά, τρόπο ζωής.

Μέσω τέτοιων αθλητικών χορηγιών, η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει έμπρακτα την αφοσίωσή της στην προώθηση ενός ενεργού, υγιεινού τρόπου ζωής και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και της συνειδητής διατροφής.

