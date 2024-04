Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Stoiximan συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, υπενθυμίζοντας μας ότι «It's Not a day... it's a movement».

Με την ευγενική στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, η Stoiximan διοργανώνει φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα, αφιερωμένο στην προστασία του πλανήτη!

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, την Κυριακή 21 Απριλίου παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι φορώντας μπλουζάκια, στα οποία θα αναγράφεται το μήνυμα «It's Not a day... it's a movement», θα αγωνιστούν στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία του πλανήτη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11.30 π.μ στο Campeone Mini Football, στη Λακατάμια.

Η Ιωάννα Κοζαδίνου, Corporate Responsibility Senior Manager της Stoiximan δήλωσε τα εξής: «Με την ευγενική υποστήριξη της ΚΟΠ και του ΠΑ.Σ.Π. διοργανώνουμε τον συγκεκριμένο φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Stoiximan. Στέλνοντας το μήνυμα "It's Not a day... it's a movement" σας περιμένουμε να αγωνιστούμε μαζί για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Ημέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον και σηματοδοτεί τη γέννηση του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος. Τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν το 2009, τις 22 Απριλίου ως «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης» έως το 2025 και γιορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες κάθε χρόνο.