Ενέργεια χωρίς ζάχαρη με τα νέα προϊόντα Monster Energy Ζero Sugar!

Το Monster Energy, το ενεργειακό ποτό του 24/7 χαρτοφυλακίου της Coca-Cola HBC Κύπρου παρουσιάζει το νέο προϊόν, Zero Sugar Monster Energy. Το ποτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν την απόλυτη ενέργεια χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, με την γνωστή εμβληματική γεύση του original Monster Energy.

Με επιμελώς επιλεγμένα συστατικά, το ποτό προσφέρει τον πιο αποδοτικό συνδυασμό, για τόνωση, αποφεύγοντας την επιπλέον ζάχαρη!

Πλέον τα προϊόντα Monster Energy στην Κύπρο περιλαμβάνουν: Monster Energy Original, Absolutely Zero, Lewis Hamilton Zero Sugar, The Doctor, Ultra White, Ultra Paradise, Ultra Fiesta, Ultra Watermelon, Mango Loco, Pipeline Punch, Pacific Punch, Mixxd Punch, Monarch και Khaotic.

Ανακαλύψτε τον κόσμο της ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς ζάχαρη με το Monster Energy Οriginal Zero Sugar.