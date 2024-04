Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου: Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τον Μάρτιο, ομάδα πρωτοετών φοιτητών της Νομικής Σχολής μετέβη στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσπαθώντας πάντα να βρίσκεται στην πρωτοπορία όσον αφορά καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που αποσκοπούν όχι μόνο στην απλή μεταφορά γνώσης αλλά και στην ανάδειξη βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, διοργανώνει οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τον Μάρτιο, ομάδα πρωτοετών φοιτητών της Νομικής Σχολής, υπό τη συνοδεία του επιστημονικού συνεργάτη της Σχολής Νικολάου Σταύρου μετέβη στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η ομάδα των φοιτητών παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση Ships Waste Oil Collector B.V. and Others v. the Netherlands (nos. 2799/16, 2800/16, 3124/16 and 3205/16). Ακολούθησε ενημέρωση από εντεταλμένο λειτουργό του δικαστηρίου για τον τρόπο λειτουργίας του.

Κατόπιν έγινε εκ νέου επίσκεψη στο δικαστήριο όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κ.κ. Γεώργιο Σεργίδη (εκ Κύπρου) και Ιωάννη Κτιστάκη (εξ Ελλάδος), δικαστές του ΕΔΔΑ. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τους αξιότιμους κυρίους δικαστές συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας, νομικού ενδιαφέροντος κυρίως, που προβληματίζουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.