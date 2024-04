Η Huawei απένειμε τις υποτροφίες για το πρόγραμμα Seeds for the Future

Μέσω του προγράμματος, η Ηuawei στηρίζει οικονομικά ταλαντούχους φοιτητές και φοιτήτριες, που συμμετέχουν σε σημαντικά projects στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου, η τελετή απονομής υποτροφιών σε 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 5 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Seeds for the Future Scholarships μια πρωτοβουλία της Huawei. Μέσω του προγράμματος, η Ηuawei στηρίζει οικονομικά ταλαντούχους φοιτητές και φοιτήτριες, που συμμετέχουν σε σημαντικά projects στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Στην τελετή, συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι καθώς και στελέχη των πανεπιστημίων που συμμετείχαν στη δράση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν τα ιδρύματα που έλαβαν μέρος στο φετινό πρόγραμμα. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω του προγράμματος και να ανταμειφθούν μέσα από αυτό.

Στο χαιρετισμό του εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, ο κ. Χρίστος Παπαδόπουλος, Επικεφαλής της Μονάδας ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας, σημείωσε: «Το πρόγραμμα υποτροφιών εφάπτεται πλήρως με το όραμα του Υπουργείου για την καλλιέργεια μελλοντικών πολιτών με δημιουργικό πνεύμα και κριτική σκέψη ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Λαμβάνοντας τις κατάλληλες τεχνολογικές ικανότητες αναμφίβολα τίθεται ένα σπουδαίο θεμέλιο για αυτό το όραμα. Αυτό που ξεχωρίζει το πρόγραμμα υποτροφιών Seeds For the Future δεν είναι μόνο η οικονομική βοήθεια που παρέχει αλλά και οι ανεκτίμητες εμπειρίες που λαμβάνουν οι φοιτητές».

Στο δικό του χαιρετισμό, ο κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συγχαίροντας τους φοιτητές σημείωσε: «Η πρωτοβουλία της Huawei είναι μια γιορτή για τα φωτεινά μυαλά που, όταν εκφράσουν τον εαυτό τους, θα συμβάλουν στην ευημερία της χώρας μας».

Στην ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Huawei στην Ευρώπη, κ. Radoslaw Kedzia ανέφερε ότι: «Κύριος στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε και να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και στους μελλοντικούς ηγέτες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Εξακολουθούμε να επενδύουμε στην πρακτική εμπειρία μέσω των διεθνών ανταλλαγών και της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης ως ένα κρίσιμο κομμάτι της καλλιέργειας των πραγματικών μελλοντικών ηγετών, και γι' αυτό δημιουργούμε ευκαιρίες για προγράμματα για τους πιο αφοσιωμένους φοιτητές και φοιτήτριες, όπως εσείς».

Ο Γενικός Διευθυντής της Huawei Κύπρου, κ. Ηλίας Γιαννίλας στο χαιρετισμό του συνεχάρη τους συμμετέχοντες καθώς και όσους εξασφάλισαν υποτροφία και πρόσθεσε: «Η Huawei πιστεύει ακράδαντα στην αξία της εκπαίδευσης και δεσμευόμαστε να καλλιεργούμε ψηφιακά ταλέντα σε όλο τον κόσμο με τους συνεργάτες μας. Δεν ήταν εύκολη η επιλογή των καλύτερων από τόσους πολλούς υποψηφίους. Είστε οι μελλοντικοί ηγέτες του κλάδου της τεχνολογίας και είμαστε υπερήφανοι που σας υποστηρίζουμε στην ακαδημαϊκή σας πορεία».

Μέσω του προγράμματος Seeds for the Future Scholarships, η Huawei υποστηρίζει ταλαντούχους νέους και νέες από όλο τον κόσμο και τους δίνει κίνητρο να επιτύχουν τους στόχους τους. Το Seeds for the Future είναι το μεγαλύτερο και πιο παραδοσιακό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Huawei με τις υψηλότερες επενδύσεις που για περισσότερο από 10 χρόνια καλλιεργεί κορυφαία ταλέντα και εμπνέει την επόμενη γενιά ηγετών μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας και της διαπολιτισμικής ανταλλαγής.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε 139 χώρες. Στη χώρα μας το πρόγραμμα Seeds for the Future Scholarships, πραγματοποιείται από το 2021 προσελκύοντας συνεχώς ολοένα και περισσότερους ταλαντούχους φοιτητές/τριες, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της χώρας.