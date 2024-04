Διεθνή Αναγνώριση Προέδρου Συνδέσμου Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για το «Cyprus Says No More»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά τον Προέδρο του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Γιάννο Σπύρου, για την κορυφαία τιμητική διάκριση και βράβευση του από το κεντρικό γραφείο της Κοινοπολιτείας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά τον Προέδρο του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Γιάννο Σπύρου, για την κορυφαία τιμητική διάκριση και βράβευση του από το κεντρικό γραφείο της Κοινοπολιτείας για το πολυεπίπεδο έργο κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς το οποίο έχουν αναπτύξει σε συνεργασία με τον κ Μάριο Κυριάκου. Εκπροσωπώντας τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Cyprus Says No More, μια πρωτοβουλία του The Body Shop Cyprus, οι δυο τους βραβευτήκαν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στο Αββαείο του Westminster στον Λονδίνο στην τελετή για τον εορτασμό της μέρας της Κοινοπολιτείας όπου και βραβεύθηκαν από τη γενική γραμματέα της Κοινοπολιτείας κ. Patricia Scotland. Στη τελετή παρευρέθηκε η Βασίλισσα Camilla, ο πρίγκιπας William και άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας. Το Cyprus Says No More είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βίας και την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Το Cyprus Says No More έχει την δυνατότητα να αναδεικνύει τοπικά θέματα σε παγκόσμια εμβέλεια καθώς δραστηριοποιείται σε πέρα από 200 χώρες του κόσμου.