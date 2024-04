Η Starbucks Κύπρου πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work

Τον φετινό Μάρτιο, για πρώτη φορά η Marinopoulos Coffee Company Cyprus Ltd έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work, έπειτα από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία του οργανισμού Great Place to Work.

Τον φετινό Μάρτιο, για πρώτη φορά η Marinopoulos Coffee Company Cyprus Ltd έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work, έπειτα από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία του οργανισμού Great Place to Work®. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, στο πλαίσιο της πιστοποίησης, οι εργαζόμενοι της Starbucks Κύπρου αξιολογούν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, την εταιρική κουλτούρα, τις ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, το ασφαλές και σταθερό περιβάλλον εργασίας, τις ξεκάθαρες αρμοδιότητες, καθώς και τις πολιτικές της εταιρίας ως προς την διαφορετικότητα και την ισότητα όλων των υπαλλήλων. Η πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™, βασίζεται σε ανώνυμη, εμπιστευτική και αντικειμενική αξιολόγηση, κατά την οποία, οι εργαζόμενοι της εταιρείας, βαθμολογούν διάφορους τομείς που σχετίζονται με την εμπειρία τους στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το αποτέλεσμα που διαμόρφωσαν οι εργαζόμενοι της εταιρίας φτάνει το αξιοσημείωτο ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 80%. Αυτή η αναγνώριση της Marinopoulos Coffee Company Cyprus Ltd, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας, θέτοντας τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο. Η Starbucks Κύπρου, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη και την ευημερία των ανθρώπων της, μέσα από μια πληθώρα παροχών που υποστηρίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την πραγμάτωση των προσωπικών στόχων τους, τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους, την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση μίας προσωποποιημένης, μοναδικής εργασιακής εμπειρίας. Στα Starbucks, κάθε νέος partner εισέρχεται σ’ ένα ευπρόσδεκτο περιβάλλον εργασίας, μαθαίνει πως θα γίνει ένας καταρτισμένος barista, ικανός να προσφέρει πάντοτε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον πελάτη, προετοιμάζοντας αρίστης ποιότητας ροφήματα και εξυπηρετώντας τον παράλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάνοντας την κάθε στιγμή μοναδική. Επιπλέον, όλοι οι partners μαθαίνουν πώς να εργάζονται σε πολλά και διαφορετικά πόστα εντός του καταστήματος, σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας, έχοντας μαζί τους όλα τα εφόδια και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Όλα τα παραπάνω, βάζουν ισχυρά θεμέλια για την επαγγελματική πορεία κάθε εργαζόμενου, ώστε στο άμεσο μέλλον να νιώσει ικανός να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί , ότι μόνο το τελευταίο έτος, το 22% των εργαζομένων έλαβαν προαγωγή αναλαμβάνοντας μια θέση ευθύνης. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει την αξία που δίνει η Starbucks στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων της και αποτελεί μιας σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Αυτή η πιστοποίηση, αποτελεί μόνο την αρχή για την Marinopoulos Coffee Company Cyprus Ltd, ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει, να αναγνωρίζει και να ενισχύει τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της. Στόχος της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια, είναι να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα Brand, όχι μόνο για τους πελάτης της αλλά και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, δημιουργώντας στον κάθε εργαζόμενο μια ευχάριστη καθημερινότητα. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις με τις οποίες οι άνθρωποι της Starbucks έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι, η Marinopoulos Coffee Company Cyprus Ltd θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται και να στέκεται δίπλα τους, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες προς βελτίωση.