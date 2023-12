Οι extreme ταξιδιωτικές περιπέτειες των πλουσίων για το 2024

Ο πόθος για ταξίδια δεν καταλαγιάζει μετά την αποκατάσταση της κανονικότητας

Η πανδημία έφυγε, αλλά άφησε πίσω της μια συνεχιζόμενη δίψα για ταξίδια. Για τους πλουσιότερους αυτά τα ταξίδια συχνά σημαίνουν εξαψήφια ποσά.

Το Roar Africa επαναφέρει φέτος το ταξίδι του με τίτλο «The Greatest Safari on Earth» που ήταν sold-out, μια περιπέτεια 10 ατόμων στην τιμή των $148.000 το άτομο.

Τα πολλά ταξίδια είναι προσφιλές θέμα για ταξιδιώτες με μεγάλη οικονομική δυνατότητα το 2024.

Σύμφωνα με την Έκθεση Luxe 2024 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από το δίκτυο πολυτελών ταξιδιών Virtuoso, οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι εντός του δικτύου αναφέρουν ότι οι πελάτες «ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ να εκπληρώσουν τις ταξιδιωτικές τους φιλοδοξίες».

Επιπλέον, ο πληθωρισμός και η παγκόσμια αστάθεια δεν αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. Στην πραγματικότητα, οι έχοντες και κατέχοντες είναι έτοιμοι να ξοδέψουν για νέες εμπειρίες. Περισσότεροι από τους μισούς από τους 2.000 συμβούλους που ερωτήθηκαν για την έκθεση δήλωσαν ότι αναμένουν αύξηση της ζήτησης για ταξίδια και των δαπανών ανά ταξίδι το επόμενο έτος.

Ταξίδια με εξαψήφιο κόστος

Οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι που κάνουν συχνά κράτηση για διακοπές το κόστος των οποίων φτάνει τα έξι ψηφία τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου Virtuoso, αναφέρουν ένα παρόμοιο μοτίβο.

Ο Τόνι Άμπραμς, ο ιδρυτής της Four Hundred, μιας εταιρείας concierge και ταξιδιών με βάση τα μέλη με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία μετράει περίπου 40 δισεκατομμυριούχους ως πελάτες, για παράδειγμα, είπε στο Barron’s ότι είδε μια άνοδο σε ακριβότερες διακοπές μετά την πανδημία. Ωστόσο, το 2024 είναι έτοιμο για πρωτοφανή επίπεδα δαπανών.

«Οι πελάτες μας αναζητούν το εξαιρετικό και είναι περισσότερο από πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτό», λέει ο Άμπραμς.

Το Four Hundred έχει αρκετές κρατήσεις για ταξίδια που καλύπτουν μισό εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα, λέει ο Άμπραμς, με τουλάχιστον μισή ντουζίνα ακόμη στα στάδια προγραμματισμού.

Ένα παράδειγμα είναι ένα ταξίδι 10 ημερών με ιδιωτικό αεροπλάνο και ελικόπτερο σε όλη τη Νέα Ζηλανδία για μια τετραμελή οικογένεια που περιλαμβάνει ένα ζευγάρι και τους δύο έφηβους τους. Η οικογένεια μένει σε κορυφαία καταλύματα στα πιο πολυτελή ακίνητα της χώρας.

Ο Άντριου Στάιμπεργκ, σύμβουλος πολυτελών ταξιδιών με το Ovation Vacations, έχει επίσης κλείσει πολλές αποδράσεις που ξεπερνούν τα $500.000 ΗΠΑ με μερικές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η βιομηχανία τουρισμού ανταποκρίνεται

Σε συνδυασμό με την όρεξη για εξαιρετικά ακριβές αποδράσεις, η τουριστική βιομηχανία—συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εταιρειών, των γραμμών κρουαζιέρας και των ξενοδοχείων— προσφέρει εμπειρίες σχεδιασμένες για όσους έχουν προϋπολογισμό χωρίς περιορισμούς.

Η αφρικανική ταξιδιωτική εταιρεία Roar Africa, για πρώτη φορά, επαναφέρει το «The Greatest Safari on Earth» που είχε ξεπουλήσει στο παρελθόν.

Είναι ένα οδοιπορικό 12 ημερών με ένα Private Jet της Emirates που περιλαμβάνει στάσεις στη Ζιμπάμπουε για να δείτε τους καταρράκτες Victoria, την Μποτσουάνα για σαφάρι στο Δέλτα του Οκαβάνγκο, την Κένυα και τη Ρουάντα για πεζοπορία με γορίλες στο Εθνικό Πάρκο Volcanoes. Περιορίζεται σε 10 άτομα και φιλοξενείται από την ιδρυτή και διευθύνουσα σύμβουλο της Roar Africa’s Ντέμπορα Καλμάιερ, το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί δύο φορές το επόμενο καλοκαίρι με κόστος $148.000 ΗΠΑ το άτομο.

Περισσότερα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ περιμένουν τους ταξιδιώτες το 2024. Ενδεικτική περίπτωση: Το “Unchartered Discovery” από το Four Seasons Private Jet είναι ένα ταξίδι τριών εβδομάδων για $215.000 το άτομο που πραγματοποιείται στα τέλη του επόμενου έτους και περιλαμβάνει στάσεις στην Ανταρκτική, το Περού και πολλούς άλλους προορισμούς. Στο ίδιο το αεροπλάνο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν έναν προσωπικό σεφ.

Μια άλλη περίπτωση είναι το “The Grandest Tour”, μια αποστολή 21 νυχτών σε συνεργασία με την πολυτελή ταξιδιωτική εταιρεία Remote Lands σε ιδιωτικό τζετ, έναντι $178.888.

Όταν πρόκειται για κρουαζιέρες που ξεπερνούν τα όρια, το «Transarctic, the Quest for Two Poles» της Ponant για 20 νύχτες είναι μια κατάλληλη επιλογή. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ταξίδι περιλαμβάνει επισκέψεις και στους δύο πόλους. Η αρχική τιμή είναι κοντά στα $50.000 ανά άτομο, αλλά το κορυφαίο κατάλυμα, το Owner’s Suite, ξεκινά από $173.350 το άτομο.

Και χερσαίες εμπειρίες χωρίς μετακινήσεις

Στην ξηρά, το παράκτιο ακίνητο του Ρόουντ Άιλαντ, Weekapaug Inn έκανε το ντεμπούτο του με ένα πακέτο δύο διανυκτερεύσεων αξίας 125.000 δολαρίων για τον εορτασμό της 125ης επετείου του θερέτρου. Για δύο άτομα ή έως 66, περιλαμβάνει την κράτηση και των 33 δωματίων στο πανδοχείο και όλα τα γεύματα και τις δραστηριότητες, όπως παραδοσιακό ψήσιμο αστακού, μια περιήγηση με τζιπ στην ακτογραμμή και ένα σαφάρι με μηχανοκίνητο σκάφος.

Επίσης, το Rosewood Mayakoba, κοντά στο Κανκούν, προσφέρει διαμονή στο κορυφαίο κατάλυμά του, το Founder’s Villa, με $30.000 τη βραδιά. Το ακίνητο με έξι υπνοδωμάτια και επτά μπάνια εκτείνεται σε περισσότερα από 1400 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει πισίνα, θέα στον ωκεανό, έναν μπάτλερ και έναν σεφ.

Ένα από τα πιο ακριβά ταξίδια το 2024 μπορεί κάλλιστα να είναι το «Couture and Crown Jewels» της Red Savannah στο Λονδίνο, η οποία ξεκινά από το εκπληκτικό ποσό των $550.000 για δύο άτομα. Όσοι έχουν τα μέσα να κάνουν κράτηση απολαμβάνουν μια ιδιωτική θέαση των κοσμημάτων του στέμματος και δείπνο στον Πύργο του Λονδίνου, μια συλλογή από εκλεκτά κοσμήματα, ρούχα υψηλής ραπτικής και μια διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων σε μια σουίτα στο νέο Raffles London στο OWO, ένα από τα πιο περιζήτητα ακίνητα της πόλης.

Ο Άμπραμς του Four Hundred, λέει ότι αυτά τα ταξίδια με κόστος εξαψήφια νούμερα είναι σχεδόν δεδομένα στην κατάσταση της τρέχουσας δίψας για «όσο μεγαλύτερο (σ.σ. ποσό), τόσο καλύτερο», συμπληρώνοντας με νόημα πως «Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι αυτό είναι απλώς μια ιδέα για το τι πρόκειται να έρθει», λέει.

Πηγή: ot.gr