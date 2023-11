Η συγκινητική συνάντηση της Νάνας Μούσχουρη με τον 99χρονο Μίμη Πλέσσα - Ποιο τραγούδι σιγοψιθύρισαν

Στην χθεσινή παρουσίαση, στην ΕΡΤ, του δίσκου «Nana Mousxouri – Radio Days» με τις πρώτες, νεανικές ηχογραφήσεις της στο στούντιο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

Η συνάντηση της Νάνας Μούσχουρη με τον Μίμη Πλέσσα, στο προαύλιο του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της χθεσινής παρουσίασης του άλμπουμ «Nana Mousxouri – Radio Days» με τις πρώτες, νεανικές ηχογραφήσεις της στο στούντιο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, που δεν τού επέτρεπε να βρεθεί σε έναν κλειστό χώρο με πολύ κόσμο, ο 99χρονος συνθέτης περίμενε υπομονετικά τη μούσα του, καθισμένος στο αμαξίδιό του, για να την αγκαλιάσει και να πάρει από χέρια της το συλλεκτικό βινύλιο με τα 24 τραγούδια τα περισσότερα από τα οποία φέρουν την δική του μουσική υπογραφή. Κι όταν εκείνη έφθασε άνοιξε την αγκαλιά του και την έκλεισε τρυφερά σιγοψιθυρίζοντας μαζί της ένα από τα τραγούδια του που τούς ένωσε πριν πολλές δεκαετίες, «Το παραθύρι»:«Άνοιξε παραθύρι μου/ δυο μάτια ν’ αντικρίσω/ τον ύπνο μου τον έχασα/ σαρανταδύο νύχτες» τραγούδησαν αντάλλασοντας βλέμματα βαθιάς αγάπης.

Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘50 μια νεαρή κοπέλα που σπούδαζε μουσική βρέθηκε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο Ζάππειο, απ’ όπου μεταδίδονταν ζωντανά οι εκπομπές του προγράμματος. Στο πιάνο καθόταν ο Μίμης Πλέσσας ο οποίος, κάποια στιγμή, έπαιξε την εισαγωγή ενός τραγουδιού και ζήτησε από το κοινό να αναγνωρίσει ποιο είναι. Η μελαχρινή κοπέλα, πετάχτηκε από τη θέση της, απάντησε πως πρόκειται για το «Smoke gets in your eyes», και ο συνθέτης τήν κάλεσε να το τραγουδήσει μαζί με την ορχήστρα. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη, της Ελληνίδας που μετέπειτα ταξίδεψε μέσα από τη φωνή της την ελληνική μουσική και ποίηση στα πέρατα του κόσμου.

Χάρτινο το φεγγαράκι

Λίγο καιρό αργότερα, και αφότου είχε δώσει τρεις φορές εξετάσεις προκειμένου να γίνει δεκτή ως ερμηνεύτρια της Ορχήστρας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, η Νάνα Μούσχουρη θα ηχογραφήσει στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, μέχρι τις αρχές του ‘60, τα πρώτα της, ελαφρά τραγούδια, που έφεραν τις υπογραφές σημαντικών δημιουργών όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Τάκης Μωράκης, ο Κώστας Γιαννίδης κ.α. Αυτές οι παρθενικές της ερμηνείες, που παρέμεναν ανέκδοτες επί δεκαετίες, ανασύρθηκαν από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ και παραδίδονται στο κοινό μέσα από την δισκογραφική δουλειά – ντοκουμέντο με τίτλο «Nana Mousxouri – Radio Days» που κυκλοφορεί από σήμερα σε Cd αλλά και σε συλλεκτικό βινύλιο, σε Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία.

«Σήμερα ξαναγυρίζω στο σπίτι μου. Η μουσική με έφερε πίσω εκεί απ’ όπου ξεκίνησα» είπε, εμφανώς συγκινημένη η 89χρονη ερμηνεύτρια, στην επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο ίδιο στούντιο που είχαν γίνει, τότε, οι ηχογραφήσεις.

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Μανώλη Μητσιά

Όλοι όρθιοι τήν χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα όταν μπήκε χαμογελαστή και κομψότατη στο στούντιο, συνοδευόμενη από τον αγαπημένο της σύζυγο και επί δεκαετίες παραγωγό της Αντρέ Σαπέλ. «Είμαι πολύ συγκινημένη. Όλο αυτό είναι μεγαλύτερο απ’ ότι φανταζόμουν» εξομολογήθηκε κοιτώντας με ένα βλέμμα αγάπης και ευγνωμοσύνης όλους όσοι ήρθαν σε αυτήν την σημαντική για εκείνη στιγμή. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου κ.α.

Κι έπειτα είδε όλη της τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια της μέσα από ένα βίντεο – αφιέρωμα στη λαμπρή καριέρα της η οποία ξεκίνησε ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν σήμερα: «Είμαι κορίτσι του ραδιοφώνου, έχω μεγαλώσει με αυτό και αποτέλεσε για μένα μεγάλο σχολείο» παραδέχτηκε η ίδια.

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Όσο για το μυστικό της τεράστιας επιτυχίας της; Όπως η ίδια μάς αποκάλυψε, είναι η ειλικρίνειά της: «Στη ζωή πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και εγώ προσπαθούσα πάντα να είμαι ειλικρινής...». Εκτός από ειλικρινής όμως, η Νάνα Μούσχουρη, υπήρξε διαχρονικά, μια γυναίκα επίμονη, εξαιρετικά εργατική, ακούραστη, που διψούσε πάντα για νέες εμπειρίες και αγαπούσε βαθιά την μουσική αλλά και την Ελλάδα: «Η μεγαλύτερή μου επιτυχία ήταν πως έκανα τους ξένους να αγαπήσουν την ελληνική μουσική και την ελληνική γλώσσα» είπε με περηφάνια, η καλλιτέχνις που έχει πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Γιώργο Κατσαρό

«Κυρία Μούσχουρη, οι Έλληνες που σάς συναντάμε για πρώτη φορά δεν αισθανόμαστε πως σάς πρωτογνωρίζουμε γιατί σάς έχουμε μέσα μας, Είστε ίσως η μοναδική Ελληνίδα ερμηνεύτρια που όταν τραγουδάτε μάς δημιουργείτε ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας» είπε με νόημα ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας ενώ ο διευθυντής μουσικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, δημοσιογράφος Φώτης Απέργης, στον οποίο ανήκει και η ιδέα αυτού του δίσκου, τήν χαρακτήρισε, εύστοχα, ως εκείνη που «έβαλε τα γυαλιά στον κόσμο του lifestyle απλώς αρνούμενη να βγάλει τα γυαλιά της». H Μαργαρίτα Μάτσα, διευθύνουσα σύμβουλος της MINOS – EMI/ Universal, απ’ όπου κυκλοφορεί αυτήν η δισκογραφική δουλειά, αποκάλυψε πως «πριν από δύο χρόνια η ιδέα αυτή έμοιαζε μη υλοποιήσιμη εξαιτίας που πλήθους αδειών και επεξεργασιών που απαιτούνταν». Κι όμως σήμερα έχουμε την ευκαιρία να τήν κρατάμε στα χέρια μας!

Ο ταξιδιώτης του ονείρου

Πλημμυρισμένη από την αγάπη και την θετική ενέργεια που έλαβε η Νάνα Μούσχουρη θέλησε να μάς ευχαριστήσει με τον δικό της τρόπο που δεν είναι άλλος από το τραγούδι. Πήρε λοιπόν το μικρόφωνο και ερμήνευσε το υπέροχο «Χάρτινο το Φεγγαράκι» των αγαπημένων της Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Γκάτσου και τον «Ταξιδιώτη του ονείρου» σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου με τον ίδιο να τη συνοδεύει στο πιάνο. Και κάπως έτσι το τέλος έγινε και πάλι αρχή…!

