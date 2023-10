Θαυμαστές και φίλοι του «Τσάντλερ» τον αποχαιρετούν έξω από το διαμέρισμα των «Friends» – Ο Τζόι και η άδεια πολυθρόνα

Ο βροχερός καιρός δεν εμπόδισε τους εκατοντάδες θαυμαστές των «Friends» να τιμήσουν τον Μάθιου Πέρι

Φανς του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του τηλεοπτικού «Τσάντλερ», αφήνουν λουλούδια, γράμματα και ανάβουν κεριά κάτω από το διαμέρισμα που «στέγασαν» για τόσα χρόνια την αγαπημένη αμερικανική σειρά «Φιλαράκια (Friends)».

Ο βροχερός καιρός δεν εμπόδισε τους εκατοντάδες θαυμαστές των «Friends» να τιμήσουν τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών την Κυριακή, αφήνοντας λίγα λουλούδια και σημειώματα στο διαμέρισμα όπου γυρίστηκε η σειρά.

Ο Τζόι και η άδεια πολυθρόνα – «Αυτό που χάνουμε όλοι ένα φίλο» (“The One Where We All Lost A Friend”)

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτoυ του, τα social media έχουν πλημμυρίσει με αναρτήσεις αφιερωμένες στον Μάθιου Πέρι.

Ανάμεσα σε πολλές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, υπάρχει μία που έγινε viral. Αποτελεί στιγμιότυπο από ένα επεισόδιο όπου ο Τσάντλερ και ο κολλητός του φίλος Τζόι είχαν τσακωθεί. Σε μία σκηνή, ο Τζόι βλέπει κάτι αστείο στην τηλεόραση και γυρνάει προς την πολυθρόνα στην οποία καθόταν πάντα ο φίλος του. Εκείνος, όμως, δεν ήταν εκεί.

Tα «Φιλαράκια» ετοιμάζουν κοινή δήλωση

Το καστ της σειράς «Friends» φέρεται να ετοιμάζει κοινή δήλωση για τον ξαφνικό θάνατο του συμπρωταγωνιστή τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στην εμβληματική κωμική σειρά ο Πέρι υποδυόταν τον Τσάντλερ και τα υπόλοιπα «φιλαράκια» συμπλήρωναν οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ Λε Μπλανκ, Λίζα Κούντροου και Ντέιβιντ Σουίμερ.

Friends cast are 'working on a joint statement' to release after beloved co-star Matthew Perry's sudden death https://t.co/ftoQEilX45 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2023

