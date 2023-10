Άγνωστη ακόμα η αιτία θανάτου του Μάθιου Πέρι - Το μυστήριο με τα φάρμακα που βρέθηκαν σπίτι του

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες δημοσίευσε την Κυριακή την πρώτη του αναφορά για τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 54 ετών.

Ο Πέρι στις 28 Οκτωβρίου βρέθηκε να μην ανταποκρίνεται μέσα σε ένα υδρομασάζ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), είπαν πηγές επιβολής του νόμου στους Los Angeles Times.

Την Κυριακή, η ιατροδικαστική υπηρεσία ενημέρωσε διαδικτυακά το αρχείο της, λέγοντας ότι η αιτία θανάτου είχε «αναβληθεί». Αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία, αλλά ο εξεταστής χρειάζεται περισσότερο χρόνο και πρόσθετη έρευνα για τον θάνατο, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η αιτία θανάτου της οποία είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιανουάριο και μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις ο γιατρός αξιολόγησε ξανά την περίπτωση και προσδιόρισε την αιτία θανάτου.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε επίσης ως αιτία θανάτου «άλλες σημαντικές καταστάσεις». Ο τόπος θανάτου του Πέρι αναφέρθηκε ως η κατοικία του. Η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή.

Σύμφωνα με το People στα αποτελέσματα της αυτοψίας του Πέρι εκκρεμεί η τοξικολογική έκθεση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Στο σπίτι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, αλλά πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα

Πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα βρέθηκαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι, δήλωσαν πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου στο TMZ Sunday.

«Δεν υπήρχαν ναρκωτικά η παράνομα φάρμακα στις εγκαταστάσεις, αλλά πολλά φάρμακα με ιατρική συνταγή. Οι αρχές βρήκαν αντικαταθλιπτικά, φάρμακα κατά του άγχους και ένα φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στο σπίτι», ανέφερε το αμερικανικό μέσο.

Η ΧΑΠ, αναφέρεται στις ασθένειες που προκαλούν απόφραξη της ροής του αέρα και προβλήματα που σχετίζονται με την αναπνοή, σύμφωνα με το CDC. Η ασθένεια προκαλείται συχνά από το κάπνισμα και μπορεί να προκαλέσει εμφύσημα ή χρόνια βρογχίτιδα. Ο Πέρι παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι ήταν καπνιστής σε όλη του τη ζωή.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός το Σάββατο, στο τζακούζι που έχει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι του στις 4:07 μ.μ.(τοπική ώρα), αφού έλαβαν κλήση 911.

Αστυνομικοί από το τμήμα του Λος Άντζελες που βρέθηκαν στο σπίτι του στο Pacific Palisades έκαναν έρευνα για ναρκωτικές ουσίες, όμως δεν βρέθηκε τίποτα μέχρι στιγμής.

Το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι ο ηθοποιός να υπέστη καρδιακή προσβολή και να πνίγηκε μέσα στο τζακούζι του. Η αστυνομία θα συνεχίσει να ερευνά τον θάνατο του ηθοποιού.

Στο σπίτι του Πέρι σύμφωνα με τη New York Post κατέφθασαν συντετριμμένοι οι γονείς του Σούζαν και Τζον Μπένετ.

Όπως αναφέρεται στο ΤΜΖ, ο Μάθιου Πέρι είχε ολοκληρώσει ένα δίωρο παιχνίδι pickleball (άθλημα παρόμοιο με το τένις) και φτάνοντας στο σπίτι του, έστειλε τον βοηθό του σε εξωτερικές δουλειές. Όταν εκείνος επέστρεψε, βρήκε τον ηθοποιό αναίσθητο μέσα στο τζακούζι του.

Δείτε βίντεο από το εξωτερικό του σπιτιού του Μάθιου Πέρι λίγο αφότου βρέθηκε νεκρός

Σε βίντεο που εξασφάλισε η DailyMail, φαίνεται το εξωτερικό μέρος του σπιτιού του και το τζακούζι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή.

Η φωτογραφία που έβγαλε πριν λίγες μέρες στο τζακούζι που άφησε την τελευταία του πνοή

Ο Μάθιου Πέρι μάλλον, περνούσε αρκετό από τον χρόνο του χαλαρώνοντας στο τζακούζι του. Πρόσφατα μάλιστα, είχε μοιραστεί μια φωτογραφία με το κοινό του, όπου ποζάρει μέσα σε αυτό.

Συγκεκριμένα, έξι μέρες πριν τον θάνατό του, ο Μάθιου Πέρι είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, στο οποίο χαλαρώνει στο τζακούζι του φορώντας τα ακουστικά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του είχε γράψει: «Ω, τόσο ζεστό νερό που στροβιλίζεται γύρω σου, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Είμαι ο Mattman».

Δείτε την ανάρτηση:

Οι καταχρήσεις

Ο Πέρι, ο οποίος έγινε γνωστός παίζοντας τον Τσάντλερ Μπινγκ στη μακροχρόνια επιτυχημένη κωμική σειρά Friends του NBC , είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε επί δεκαετίες με την κατάχρηση ουσιών και την προσπάθειά του να απεξαρτηθεί, στα απομνημονεύματά του το 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Κατά την προώθηση του βιβλίου, σημείωσε ότι ήταν καθαρός για 18 μήνες, αλλά αναγνώρισε το 2015 ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία.

«Δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά για 30 χρόνια και μετά να περιμένεις να το λύσεις σε 28 ημέρες», είπε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter. «Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή μου και πολλές υπέροχες διακρίσεις, αλλά το καλύτερο πράγμα για μένα είναι ότι αν έρθει ένας αλκοολικός και μου πει, "Θα με βοηθήσεις να σταματήσω να πίνω;" Θα πω, «Ναι. Ξέρω πώς να το κάνω αυτό».

Ο Πέρι εργάστηκε επίσης για να βοηθήσει τους άλλους να γίνουν νηφάλιοι, μετατρέποντας το πρώην σπίτι του στην παραλία στο Μαλιμπού σε μια εγκατάσταση απεξάρτησης ανδρών με το όνομα The Perry House.

Γλίτωσε οριακά τον θάνατο δύο φορές - Για δύο εβδομάδες ήταν σε κώμα

Ο Πέρι είχε ήδη περιγράψει λεπτομερώς για τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ στην αυτοβιογραφία του Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην αυτοβιογραφία του ο Μάθιου Πέρι είχε περιγράψει λεπτομερώς την ασταμάτητη μάχη που έδινε από τα 21 του χρόνια με τις καταχρήσεις

Το 2019, γλίτωσε οριακά τον θάνατο μετά από διάρρηξη του παχέος εντέρου του λόγω υπερβολικής χρήσης οπιοειδών. Περιέγραψε τη στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι τον πήγαν στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου οι γιατροί είχαν πει ότι εκείνη τη νύχτα του έδιναν ποσοστό επιβίωσης μόλις 2%.

Για δύο εβδομάδες ήταν σε κώμα και όταν συνήλθε ανακάλυψε ότι του είχε τοποθετηθεί σάκος κολοστομίας που έπρεπε να έχει πάνω του για τους επόμενους εννέα μήνες. Μόλις δύο χρόνια μετά έφτασε ξανά κοντά στον θάνατο όπου βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ελβετία.

Οι γιατροί του χορήγησαν ένα ηρεμιστικό το οποίο αλληλεπίδρασε με τα οπιοειδή στον κατεστραμμένο οργανισμό του με αποτέλεσμα να σταματήσει να χτυπά η καρδιά του. Κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά κατά τη διάρκεια της ανάνηψης έσπασαν οκτώ πλευρά.

Ο ηθοποιός όταν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα μοιράστηκε με το κοινό τι συνέβη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έναν σπουδαίο ρόλο στην ταινία του 2021, «Don't Look Up», όπου θα είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλατό μαζί με τη Μέριλ Στριπ και άλλους διάσημους ηθοποιούς.

Σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του για 5 λεπτά

«Έκανα τεχνητή αναπνοή και ο τύπος που μου έσωσε τη ζωή έσπασε οκτώ πλευρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να με κρατήσει στη ζωή», είχε πει ο Μάθιου Πέρι σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Έκανα μια επέμβαση επειδή είχα πόνο στο στομάχι μου και μου έδωσαν προποφόλη. Η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει για πέντε λεπτά», είχε πει ο Πέρι αναφερόμενος στο αναισθητικό που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση.

"My Heart Stopped For Five Minutes" - Matthew Perry On His New Book And The Day He Almost Died

«Δηλαδή ήσουν νεκρός για πέντε λεπτά;» τον ρώτησε ο Κόλμπερτ.

«Λοιπόν, όχι, δεν ήμουν νεκρός, αλλά η καρδιά μου σταμάτησε για πέντε λεπτά», απάντησε ο τηλεοπτικός Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια».

«Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και την ευθεία γραμμή;», ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Δεν ξέρω», παραδέχτηκε ο Πέρι.

«Δεν ήθελαν να σου πουν γιατί δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο», απάντησε ο παρουσιαστής.

Ο Πέρι είπε ότι ξύπνησε σε άλλο νοσοκομείο από αυτό που εισήχθη 10 ώρες αργότερα.

«Έπρεπε να εγκαταλείψω τη μεγαλύτερη ταινία που είχα πάρει ποτέ. Είχα τέσσερις σκηνές με τη Μέριλ Στριπ», είπε ο Πέρι.

Ο ρόλος του στα Φιλαράκια

Οι δύο εμπειρίες που είχε φτάνοντας μια ανάσα από τον τον θάνατο απείχαν πολύ από το ρόλο του ως ο εξυπνάκιας και αθεράπευτα ρομαντικός Τσάντλερ Μπινγκ στα Φιλαράκια.

Instead of thinking about how Matthew Perry passed away alone, let’s think of it like this scene, with Chandler Bing’s iconic last line of Friends.



He was happy & he’d had some time for coffee and a catch up with his friends before he had to leave them💔#friends #matthewperry pic.twitter.com/IkWtEit1lA