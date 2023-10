Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ: Έδιναν 20 εκατ. δολάρια στον Στίβεν Σιγκάλ για να παλέψουμε, αλλά δεν δέχτηκε

Ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ είπε ότι ο Στίβεν Σιγκάλ απέρριψε κάποτε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να αγωνιστεί μαζί του.

Ο καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών και 63χρονος ηθοποιός Βαν Νταμ μίλησε πρόσφατα στην βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» για την καριέρα του και τη μακροχρόνια διαμάχη του με τον 71χρονο Σιγκάλ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπενθύμισε ότι ο παραγωγός και εκτελεστικός διευθυντής του κινηματογράφου, Πίτερ Γκούμπερ, ήθελε κάποτε να προωθήσει έναν αγώνα μεταξύ του Βαν Νταμ και του Σιγκάλ, οι οποίοι έχουν δημόσια διαμάχη μεταξύ τους που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990.

«Είχαν την ιδέα να γίνει ένας αγώνας μεταξύ εμού και του Στίβεν στο "Mirage" [στο Λας Βέγκας]», δήλωσε ο Βαν Νταμ στο πρακτορείο. «Είκοσι εκατομμύρια ο καθένας. Δεν δέχτηκε τον αγώνα».

