7 ταινίες και σειρές που μιλάνε για τη σεξουαλική κακοποίηση

Μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες-μαρτυρίες της χρυσής ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε μικρή ηλικία από μέλος της ομοσπονδίας, πολλές γυναίκες αποφάσισαν να λύσουν τη σιωπή τους και με θάρρος να καταγγείλουν ανάλογα περιστατικά κακοποίησης, βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό τους χώρο. Ακολούθησαν οι καταγγελίες των ηθοποιών Άννα-Μαρίας Παπαχαραλάμπους, Πηνελόπης Αναστασοπούλου, Λένας Δροσάκη, Ζέτας Δούκα, Τζένης Μπότση, Αγγελικής Λάμπρη και άλλων (πόσο μάλλον γυναικών που δεν έχουν -λόγω επαγγέλματος- κάποια αναγνωρισιμότητα και την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους στα media), κάτι που φαίνεται να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Μετά το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε το 2016 με τον παραγωγό του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, που για δεκαετίες κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες ηθοποιούς και παραγωγούς, το κοινωνικό κίνημα κατά της κακοποίησης των γυναικών και το hashtag #MeToo έγιναν viral και φωνές που δεν ακούγονταν μέχρι τότε ή φοβόντουσαν να μιλήσουν, βρήκαν συμπαραστάτες και ένα μεγάλο παγκόσμιο ακροατήριο.

Ακολουθεί μια επιλογή με 7 πρόσφατες ταινίες και σειρές που ασχολούνται, με τον ένα ή άλλο τρόπο, με το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης κατά των γυναικών.

Αθλήτρια Α

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Netflix που ασχολείται με την σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων νεαρών αθλητριών ενόργανης γυμναστικής από τον γιατρό της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Λάρι Νασάρ. Ο Λάρι Νασάρ κακοποιούσε τις αθλήτριες για περισσότερα από 18 χρόνια, μέχρι που «έσπασε» η σιωπή και κάποιες, με προεξέχουσα την 23χρονη σήμερα Μάγκι Νίκολς, βρήκαν τη δύναμη να τον καταγγείλουν επώνυμα. Την ίδια στιγμή μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, η επίσης 23χρονη χρυσή Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς, όχι μόνο επιβεβαίωσε τις καταγγελίες αλλά ανέδειξε και την προσπάθεια συγκάλυψης και εξωδικαστικού συμβιβασμού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική ομοσπονδία ενόργανης γυμναστικής. Αν νομίζετε ότι είναι εύκολο για ένα κορίτσι τότε 15 χρονών να ανοίξει το στόμα της μπροστά σε τέρατα και ομοσπονδίες.

Τζέφρι Έπσταϊν: Βρόμικα Πλούτη

Μία σκληρή μίνι σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix που δείχνει πως ο μυστηριώδης αμερικανός χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν, που κανείς δεν έχει καταλάβει πώς απέκτησε τόσα κέρδη, χρησιμοποίησε τον πλούτο και την εξουσία για να κακοποιεί σεξουαλικά δεκάδες νεαρές κοπέλες, πολλές φορές με τους ισχυρούς φίλους του. Όταν από την «αυλή» του, τα ξέφρενα πάρτι και το ιδιωτικό του νησί πέρασαν πολιτικοί σαν τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, ποιος θα ακούσει τη φωνή μίας 16χρονης; Μία σειρά «γροθιά στο στομάχι» που δείχνει το δαιδαλώδες και πολλές φορές άρρωστο σύστημα της εξουσίας, λες και έχει φτιαχτεί για να προστατεύει αυτά τα τέρατα. Όχι για πάντα όμως.

The Morning Show

Με ένα λαμπρό καστ πρωταγωνιστών, Τζένιφερ Άνιστον, Ρις Γουίδερσπουν και Στιβ Καρέλ, το «The Morning Show» των τελών του 2019 ήταν μία από τις πρώτες παραγωγές της νέας streaming πλατφόρμας Apple TV+. Η Τζένιφερ Άνιστον υποδύεται μία παρουσιάστρια δημοφιλούς πρωινού show που βλέπει τα πάντα να αλλάζουν όταν ο συμπαρουσιαστής της (Στιβ Καρέλ) απολύεται μετά από κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση. Πώς αντιδράς σαν γυναίκα και πώς αντιμετωπίζεις μία τέτοια κατάσταση όταν ο άνθρωπος που κατηγορείται ήταν μαζί σου στο τηλεοπτικό πλατό για περισσότερα από 15 χρόνια; Το «Morning Show» δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα αλλά πολλοί βρίσκουν κοινά στοιχεία με την αληθινή ιστορία του διάσημου παρουσιαστή του NBC News, Ματ Λάουερ, που απολύθηκε το 2017 για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.



Bombshell

Μία ταινία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, το σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης παρουσιαστριών και δημοσιογράφων του FOX News από τον πρόεδρο του δικτύου, Ρότζερ Έιλς. Μέχρι που το 2016, μία γενναία παρουσιάστρια, η Γκρέτσεν Κάρλσον (Νικόλ Κίντμαν), αποφάσισε να τον μηνύσει και να ανοίξει «ο ασκός του Αιόλου», όπως και πολλά άλλα στόματα. Περισσότερες από 20 γυναίκες ακολούθησαν την Γκρέτσεν Κάρλσον, φανταζόμαστε πόσες ακόμα δεν μίλησαν ποτέ. Η παραίτησή του ήταν θέμα χρόνου. Εκμεταλλευόμενος τη θέση εξουσίας, ο Ρότζερ Έιλς για δεκαετίες παρενοχλούσε σεξουαλικά παρουσιάστριες και δημοσιογράφους με αντάλλαγμα την επαγγελματική τους ανέλιξη. Δίπλα στην Νικόλ Κίντμαν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Σαρλίζ Θερόν και Μάργκο Ρόμπι.

Απίστευτο

Μετά την καταγγελία που κάνει ότι τη βίασε ένας εισβολέας, μία κοπέλα έρχεται αντιμέτωπη με έναν καταιγισμό συναισθημάτων και τις ερωτήσεις της επιφυλακτικής αστυνομίας. Μία από τι καλύτερες σειρές του Netflix για το 2019, με τη συγκλονιστική ερμηνεία της νεαρής ηθοποιού Κάιτλιν Ντέβερ. Βασισμένη σε αληθινή ιστορία και στα άρθρα-έρευνα του 2015 με τίτλο «Μία απίστευτη ιστορία βιασμού», μία έρευνα που έφερε στους δημοσιογράφους των ανεξάρτητων οργανισμών The Marshall Project και ProPublica το Βραβείο Πούλιτζερ. Η Κάιτλιν Ντέβερ υποδύεται τη 18χρονη ορφανή Μαρί Άντλερ, χωρίς καμία βοήθεια και υποστήριξη από κανέναν, που προσπαθεί να πείσει τους πάντες πως έχει βιαστεί και δεν είναι αποκύημα της φαντασίας της.

I May Destroy You

Πολύς ντόρος γίνεται τις τελευταίες μέρες για τη βρετανική δραματική σειρά «I May Destroy You» των BBC / HBO και τη μη υποψηφιότητά της σε καμία κατηγορία των Golden Globes. Είχε υποσχεθεί κάποιος στο «I May Destroy You» κάτι; Θα έπρεπε «με το έτσι θέλω» να είναι υποψήφια και να πάρει κάποιο βραβείο; Από την άλλη, όπως έγραψα και στο αφιέρωμα με τις 20 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 2020, το «I May Destroy You» βρέθηκε πολύ ψηλά στη λίστα μου. Η Μικαέλα Κόελ γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σαν Αραμπέλα, μία νεαρή μαύρη γυναίκα στο Λονδίνο που προσπαθεί να θυμηθεί και να επουλώσει τα τραύματά της μετά από βιασμό. Τα πάντα της φαίνονται θολά προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζλ της νύχτας του αποτρόπαιου γεγονότος. Το «I May Destroy You» μιλάει και για θέματα ρατσισμού και διακρίσεων, μέσα από ένα πολυφυλετικό καστ πρωταγωνιστών.

Promising Young Woman

Η βρετανίδα ηθοποιός Κάρει Μάλιγκαν πρωταγωνιστεί φέτος σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, την «Ανασκαφή» στο Netflix, μία δραματική ταινία εποχής, και στο «Promising Young Woman», μία ταινία εκδίκησης, που κινείται ανάμεσα στο δράμα και τη μαύρη κωμωδία. Η Κέισι, μία γυναίκα στα 30 της που μένει ακόμα με τους γονείς της, ζει μία διπλή ζωή. Το πρωί δουλεύει σε ένα καφέ και τα βράδια γυρνάει σε κλαμπ, προσποιείται πως είναι μεθυσμένη και άγνωστοι άνδρες την πηγαίνουν στα σπίτια τους, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση «μέθης» της. Εκεί τους περιμένει μία δυσάρεστη έκπληξη. Μία νέα ταινία που σε βάζει να αναρωτιέσαι ποια είναι τα όρια του #MeToo και ποιο είναι το ζητούμενο: η εκδίκηση ή η γιατρειά;

