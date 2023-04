Τι είναι «το χωριό της Eurovision» και πού θα βρίσκεται; - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σειρά πολιτισμικών εκδηλώσεων θα λάβει χώρα στo Λίβερπουλ μέχρι τον τελικό της φετινής Eurovision στις 13 Μαΐου

Το «χωριό της Eurovision» στο Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τραγουδιστές και μπάντες από όλον τον κόσμο επί εννέα ημέρες σε μια «πραγματική γιορτή της μουσικής» στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού.

Πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο θα πραγματοποιούνται διάφορες πολιτισμικές εκδηλώσεις καθημερινά μέχρι τον τελικό της φετινής Eurovision που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνει τον διαγωνισμό για λογαριασμό της εμπόλεμης Ουκρανίας, η οποία και νίκησε πέρσι.

Πότε ξεκινά και πού βρίσκεται;

Το χωριό της Eurovision θα ανοίξει στις 5 Μαΐου στο Pier Head του Λίβερπουλ και θα προσφέρει ένα μείγμα από μοναδικά σόου, ζωντανές παραστάσεις, DJ σετ και ξεχωριστές εμφανίσεις καλεσμένων.

Οι πρώτες οκτώ ημέρες θα είναι δωρεάν και χωρίς εισιτήριο, ενώ το Grand Final Party στο Pier Head στις 13 Μαΐου θα κοστίζει 15 λίρες το εισιτήριο.

Το πρώτο κύμα εισιτηρίων για το τελικό πάρτι θα αρχίσει να πωλείται στις 14 Απριλίου από την ιστοσελίδα Ticket Quarter.

Ποιοι θα εμφανιστούν στο χωριό της Eurovision;

Αν και το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο Visit Liverpool τις επόμενες ημέρες, υπάρχει ήδη μια λεπτομερής εικόνα για τις θεματολογίες αλλά και τους βασικούς καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν.

Παρασκευή 5 Μαΐου, 17:00 - 23:00 - «Καλώς ήρθατε στη Eurotopia»: Το χωριό της Eurovision θα ανοίξει με τους περσινούς Ουκρανούς νικητές του διαγωνισμού, τους Kalush Orchestra.

Σάββατο 6 Μαΐου, 10:30 - 23:00 - «A Royally Good Party»: Το χωριό θα προβάλει σε ζωντανή μετάδοση τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και στη συνέχεια σειρά καλλιτεχνών της Eurovision θα εμφανιστούν στη σκηνή.

Κυριακή 7 Μαΐου, μεσημέρι - «Firstival»: Θα πραγματοποιηθεί ολοήμερο παιδικό φεστιβάλ με ζωντανές παραστάσεις και μουσική. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν ανερχόμενους τοπικούς καλλιτέχνες που παρουσιάζονται από την Ακαδημία LIMF.

Δευτέρα 8 Μαΐου, μεσημέρι - 23:00 - «This is Ukraine»: Παρουσίαση της σύγχρονης ουκρανικής μουσικής από τραγουδιστές.

Τρίτη 9 Μαΐου, μεσημέρι έως 23:00 - «Night at the Opera»: Πριν από τη ζωντανή προβολή του πρώτου ημιτελικού, την ψυχαγωγία του κοινού θα αναλάβει η Όπερα σε ένα δρώμενο με τίτλο «English National Opera does Eurovision».

Τετάρτη 10 Μαΐου, μεσημέρι έως 23:00 - «United by Music»: Θα εμφανιστεί σειρά από πρωτοεμφανιζόμενα μουσικά αστέρια.

Πέμπτη 11 Μαΐου, μεσημέρι έως 23:00 - «Η Jamala παρουσιάζει το QIRIM»: Πριν από τη ζωντανή προβολή του δεύτερου ημιτελικού, η πρώην νικήτρια της Eurovision Jamala θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της QIRIM, εμπνευσμένο από τα λαϊκά τραγούδια της πατρίδας της, της Κριμαίας.

Παρασκευή 12 Μαΐου, από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα - «EuroEve»: Το EuroEve θα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις από τη Sophie Ellis-Bextor μαζί με άλλες γνωστές τραγουδίτριες της ποπ.

Σάββατο 13 Μαΐου, 14:00 - αργά - «The Main Event»: Το μεγάλο τελικό πάρτι στο Pier Head θα περιλαμβάνει μια σειρά από ποπ συγκροτήματα και ειδικές παραστάσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κύρια εκδήλωση, δηλαδή τον τελικό της Eurovision.