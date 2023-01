Πρίγκιπας Χάρι: Ουρές στο Λονδίνο για το «Spare» - Τα βιβλιοπωλεία άνοιξαν από τα μεσάνυχτα

Το βιβλίο του Πρίγκιπα Χάρι με τον τίτλο «Spare», κυκλοφορεί από σήμερα στο Λονδίνο

Διχάζει τους Βρετανούς η κυκλοφορία της πολυζητημένης αυτοβιογραφίας του δούκα του Σάσεξ Χάρι, υπό τον τίτλο «Spare», κάνοντας σήμερα την παρθενική της εμφάνιση στις προθήκες των βρετανικών βιβλιοπωλείων. Τα πικρόχρολα σχόλια του συζύγου της Μέγκαν Μαρκλ για την βρετανική βασιλική οικογένεια, αποσπάσματα του οποίου είχαν διαρρεύσει τα προηγούμενα 24ωρα, έχουν εξάψει το ενδιαφέρον πολλών Βρετανών πολιτών, κυρίων των νέων, που στήθηκαν από το ξημέρωμα έξω από τα βιβλιοπωλεία για να προμηθευτούν ένα αντίτυπο του βιβλίου. Όπως αναφέρει το BBC, από τα μεσάνυχτα αναγκάστηκαν να ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία στη βρετανική πρωτεύουσα για να καλύψουν τη ζήτηση για τα απομνημονεύματα του δευτερότοκου γιου του Βασιλιά Καρόλου, μετά την επίσημη κυκλοφορία τους.

Οι ένθερμοι υποστηρικτές των «ανταρτών του Μπάκιγχαμ» στήθηκαν στην ουρά με ιώβεια υπομονή για να προμηθευτούν το βιβλίο που καίει τα βασιλικά ανάκτορα της Βρετανίας. Στις σελίδες του, ο Χάρι κάνει μία κατάθεση ψυχής για τα όσα έζησε πριν και μετά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ο κοκκινομάλλης Χάρι εξιστορεί όχι μόνο τα όσα βίωσε ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ κατά την παραμονή τους στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ αλλά και τις σχέσεις που είχε με τον πατέρα του, όπως και με την δεύτερη σύζυγό του, Καμίλα.

Η επίσημη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του δούκα του Σάσεξ στο Λονδίνο έρχεται ύστερα από πολλές διαρροές του περιεχομένου τους αλλά και την κυκλοφορία τους στην Ισπανία από την προηγούμενη εβδομάδα, σχολιάζει το βρετανικό δημοσίευμα. Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης βιβλίων «Waterstones», τα απομνημονεύματα του Χάρι έχουν κάνει ρεκόρ προπαραγγελίας την τελευταία δεκαετία».

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η απέραντη θλίψη για τον χαμό της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, με τον Χάρι να παραδέχεται ότι είχε βιώσει μετατραυματικό στρες». «Ο Τύπος θεωρείται υπεύθυνος για την καταδίωξη της Νταϊάνα », έχει δηλώσει ο Χάρι σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις που παραχώρησε για την προώθηση του βιβλίου επισημαίνοντας ότι θα ήταν «έργο της ζωής» του να αλλάξει το τοπίο των ΜΜΕ.

Υπάρχουν επίσης απροσδόκητες λεπτομέρειες όπως, ότι ο Χάρι και ο Ουίλιαμ αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον «Χάρολντ» και «Γουίλι» κι ότι ο κοκκινομάλλης δευτερότοκος γιος του Βασιλιά Καρόλου συνήθιζε να αγοράζει τα ρούχα του από το εκπτωτικό TK Maxx. Ο Χάρι υποστηρίζει επίσης ότι έμαθε για πρώτη φορά από τον ιστότοπο του BBC ότι η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ είχε πεθάνει και όχι από την οικογένειά του κι ότι ο ψυχολόγος του τον βοήθησε να «ξεδιπλώσει χρόνια τραύματα που είχαν επουλωθεί».

Οι αποκαλύψεις για τις εντάσεις με τη βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής συζύγου, Καμίλα και του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, έχουν προκαλέσει πολλές διαμάχες. «Υπάρχουν πράγματα που με εξοργίζουν ακόμα, αλλά δεν είμαι πια θυμωμένος, γιατί εβρίσκομαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι» δήλωσε στην δημοφιλές αμερικανικό πρωινό μαγκαζίνο, «Good Morning America».

Ουρές για ένα αντίτυπο

Πάντως παρά τις διαρροές των απομνημονευμάτων του Χάρι, πολλοί έκαναν ουρά από το βράδυ για να αγοράσουν ένα αντίτυπο. Ο καθηγητής Κρις Ίμαφιντον παραδέχτηκε ότι ήταν «εξαιρετικά περίεργος» να μάθει γιατί ο Χάρι είχε αποχωρήσει από το Μπάκιγχαμ από τον ίδιο. Στην ουρά έξω από ένα βιβλιοπωλείο είχε στηθεί και η 27χρονη μπάργουμαν Σάσα Περσέλ, 27 ετών, που έχει μετακομίσει στο Λονδίνο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

«Απλώς με ιντριγκάρει», είπε. «Έχω ακούσει τόσο πολλά από τον Τύπο για το βιβλίο και είναι επίσης συναρπαστικό - δεν έχω πάει ποτέ σε μεταμεσονύκτια κυκλοφορία βιβλίου», λέει χαρακτηριστικά στο ΒΒC.

Στα... τάρταρα η δημοτικότητα του Χάρι

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση που διενήργησε η «YouGov» για λογαριασμό του ινστιτούτου Opinion και δόθηκε χθες στη δημοσιότητα δείχνει πτώση στη δημοτικότητα του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 64% των Βρετανών, σύμφωνα με τα πορίσματα της δημοσκόπησης, έχουν αρνητική άποψη για τον αδερφό του πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ με μόλις το 26% να τρέφουν αισθήματα συμπάθειας.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό δημοφιλίας του «αντάρτη του Μπάκιγχαμ» των τελευταίων ετών, όπως αναφέρει το BBC. Πριν από πέντε χρόνια, δημοσκόπηση σε δείγμα περίπου 1.700 ενηλίκων στη Βρετανία , έδειξε ότι το 80% είχε θετική γνώμη για τον σύζυγο της Μέγκαν. Την ώρα που στη Βρετανία διχάζει η κυκλοφορία του βιβλίου του Χάρι, στις ΗΠΑ, υπάρχουν ΜΜΕ που στρέφονται ανοιχτά κατά του δούκα του Σάσεξ.

Σε άρθρο τους , οι «New York Times» χαρακτηρίζουν τα σχόλιά του σε βάρος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ως «επαναλαμβανόμενα και κουραστικά». Η πρώην ανταποκρίτρια των «ΝΥΤ» στο Λονδίνο, Σάρα Λίαλ έγραψε χθες ένα άρθρο, υπό τον τίτλο: Η εξομολογητική περιοδεία του πρίγκιπα Χάρι έχει ολοκληρωθεί;» και διερωτάται εάν η «παλίρροια φαίνεται να γυρίζει» αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο ζεύγος Σάσεξ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόσφατα, η εφημερίδα New York Times απέκτησε τη φήμη ότι ασκεί κριτική στο βρετανικό κατεστημένο. Επομένως, μπορεί να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη και η αριστερή αμερικανική εφημερίδα The New York Times έχει δημοσιεύσει άρθρο που υποδηλώνει ότι οι Αμερικανοί μπορεί να έχουν κουραστεί από τα παράπονα του Χάρι για την συμπεριφορά των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Το σχετικό άρθρο γράφει επίσης ότι οι Αμερικανοί πολίτες έχουν μία ανοχή για τους βασιλιάδες που ζουν στην εξορία», αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχουν τόσες πολλές αποκαλύψεις που δύσκολα μπορεί να συλλάβει το ευρύ κοινό». Στο άρθρο της, η δημοσιογράφος Σάρα Λίαλ αναρωτιέται επίσης αν τα «προβλήματα» των Σάσεξ είχαν γίνει τόσο επαναλαμβανόμενα ή ακόμα και κουραστικά» που «σπιλώνουν το όνομα της οικογένειά τους». «Μόλις εξαντλήσουν το θέμα του εαυτού τους, τι τους απομένει να πουν;», λέει η Λίαλ.

Το 2021, ο Χάρι και η Μέγκαν παραχώρησαν μια συνέντευξη- βόμβα στη πάπισσα της αμερικανικής ΤV, Όπρα Γουίνφρεϊ, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS που έφερε σε δεινή θέση το Παλάτι.

Ακολούθησαν έξι ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα.

Τώρα, μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, ο δούκας του Σάσεξ παραχώρησε απανωτές τηλεοπτικές συνεντεύξεις για να προωθήσει τα νέα του απομνημονεύματα. Το δημοσίευμα των «New York Times» παραδέχεται επίσης ότι ο Χάρι, ο οποίος αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία της οικογένειας, παρουσίαζε μια «πλήρη αντίθεση» με τα όσα υποστηρίζουν Γουίλιαμ και Κέιτ, οι οποίοι τηρούν μέχρι σήμερα σιγή ιχθύος για το θέμα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα