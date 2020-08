5 κακές συνήθειες που αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μερικές συνήθειες που ίσως έχετε υιοθετήσει, «ρίχνουν» τις άμυνες του οργανισμού, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευπάθεια σε ιούς, βακτήρια και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Δεν κοιμάστε αρκετά: Όσο κοιμάστε το ανοσοποιητικό εκπαιδεύεται ώστε να βρει τους καλύτερους τρόπους να επιτίθεται στα μικρόβια. Αν δεν κοιμάστε αρκετά η ανοσοαντίδραση σε περίπτωση «επίθεσης» δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματική, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Pflügers Archiv. Μόλις έξι μέρες με λίγο ύπνο είναι αρκετές για να εμποδίσουν το ανοσοποιητικό να αξιοποιήσει ένα εμβόλιο, ενώ άλλες μελέτες δείχνουν ότι η ανεπαρκής ξεκούραση παρατείνει τη διάρκεια ενός απλού κρυολογήματος. Στόχος σας πρέπει να είναι τουλάχιστον οι 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

Καθιστική ζωή: Η κακή φυσική κατάσταση οδηγεί σε σοβαρότερα και μεγαλύτερης διάρκειας συμπτώματα έπειτα από μια λοίμωξη. Μελέτη στην επιθεώρηση British Journal of Sports Medicine έδειξε ότι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού διαρκούν 42% περισσότερο σε όσους γυμνάζονται το πολύ μία φορά την εβδομάδα σε σύγκριση με όσους γυμνάζονται τουλάχιστον πέντε. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που είχαν κακή φυσική κατάσταση εκδήλωσαν πιο σοβαρά συμπτώματα της λοίμωξης. Βρείτε λίγο χρόνο κάθε μέρα, για παράδειγμα πριν τη δουλειά ή στο μεσημεριανό σας διάλειμμα, για λίγη σωματική δραστηριότητα.

Τρώτε κακά λιπαρά: Τα κορεσμένα λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στα τηγανητά, στα έτοιμα γεύματα και στα γλυκά, προκαλούν υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα τη γενικευμένη φλεγμονή. Από την άλλη, τα υγιεινά Ω3, όπως αυτά που βρίσκονται στο ψάρι και στους ξηρούς καρπούς, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθούν το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει πιο εύκολα τους παθογόνους μικροοργανισμούς, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Nutrition Journal.

Πίνετε πολύ: Ένα ποτήρι κρασί την ημέρα δεν βλάπτει, όμως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ –ειδικά όταν είναι πολυετής– εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι άνθρωποι που πίνουν αρκετά για χρόνια παράγουν λιγότερο αποτελεσματικά λευκά αιμοσφαίρια και επίσης παράγουν λιγότερα κύτταρα που αναγνωρίζουν και εξουδετερώνουν βακτήρια και ιούς.

Δεν διαχειρίζεστε το στρες: Αν μία φορά πιεστήκατε να προλάβετε μια προθεσμία στη δουλειά σας τότε είναι μικρό το κακό, αν όμως το στρες είναι καθημερινό και έντονο τότε προκαλεί στο σώμα φλεγμονές που το εμποδίζουν να αντισταθεί στις λοιμώξεις. Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), μια μακρόχρονη στρεσογόνος κατάσταση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κρυολογήματος. Βρείτε ένα χόμπι που σας ταιριάζει, όπως το διάβασμα, η γιόγκα, το περπάτημα, οι βόλτες με ποδήλατο ή η μουσική, για να παραμείνετε δυνατοί σωματικά αλλά και ψυχικά.