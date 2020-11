20 τραγούδια που ψάξαμε περισσότερο στην ιστορία του Shazam (vid)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Shazam, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 100 τραγούδια που έχουμε αναζητήσει περισσότερο από το 2017 που μπήκε στη ζωή μας μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Dance Monkey» της Aυστραλής ποπ τραγουδίστριας Tones And I (Toni Watson) με συνολικά 36,6 εκατομμύρια αναζητήσεις. Το ίδιο τραγούδι κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων αναζητήσεων μέσα σε μία ημέρα.

Όπως προκύπτει, οι χρήστες αναζητούν περισσότερο ποπ και dance τραγούδια. Οι 20 πρώτες θέσεις της λίστας του Shazam έχουν ως εξής:

“Dance Monkey” από Tones And I

“Prayer In C (Robin Schulz Remix)” από Lilly Wood and The Prick & Robin Schulz

“Let Her Go” από Passenger

“Wake Me Up” από Avicii

“Lean On” από Major Lazer feat. MO & DJ Snake

“Thinking Out Loud” από Ed Sheeran

“Cheap Thrills” από Sia

“Somebody That I Used To Know” από Gotye feat. Kimora

“This Girl” από Kungs & Cookin” On 3 Burners

“Take Me To Church” από Hozier

“Shape Of You” από Ed Sheeran

“All Of Me” από John Legend

“Perfect” από Ed Sheeran

“Can”t Hold Us” από Macklemore & Ryan Lewis

“Rather Be” από Clean Bandit feat. Jess Glynne

“Thrift Shop” από Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz

“Faded” από Alan Walker

“Roses (Imanbek Remix) από SAINt JHN

“Cheerleader (Felix Jaehn Remix) από Omi

“Someone You Loved” από Lewis Capaldi