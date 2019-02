Κέλι: κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση απαγγέλθηκαν εναντίον του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή της R&B R. Kelly, με τις τρεις από τις τέσσερις υποθέσεις να αφορούν ανήλικες.

Οι κατηγορίες εναντίον του 52χρονου Κέλι ανακοινώθηκαν από την εισαγγελία του Σικάγο δύο μήνες μετά την προβολή ενός εξάωρου ντοκιμαντέρ στο τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime, στο οποίο πολλές γυναίκες κατηγορούσαν τον τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.

Ο σταρ της R&B, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρόμπερτ Σιλβέστερ Κέλι, είναι αντιμέτωπος εδώ και δεκαετίες με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του ο Κέλι παραδόθηκε στην αστυνομία του Σικάγο χθες Παρασκευή το βράδυ.

Ο δικηγόρος του Στίβεν Γκρίνμπεργκ δήλωσε μιλώντας στο Associated Press ότι ο πελάτης του είναι «εξαιρετικά απογοητευμένος και θλιμμένος» από τις κατηγορίες εναντίον του και επιμένει στην αθωότητά του.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον Ιανουάριο ο Γκρίνμπεργκ είχε επισημάνει ότι το ντοκιμαντέρ του Lifetime ήταν «απολύτως αναληθές» και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες εναντίον του Κέλι.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών εναντίον του τραγουδιστή η εισαγγελέας της κομητείας Κουκ στο Σικάγο, η Κίμπερλι Φοξ, δήλωσε ότι τρία από τα τέσσερα θύματα του Κέλι, τα οποία φέρεται να κακοποίησε μεταξύ του 1998 και του 2010, ήταν κάτω των 17 ετών την εποχή των συμβάντων.

Αν καταδικαστεί, ο Κέλι κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή έως και 70 χρόνια κάθειρξη.

Η Φοξ είχε ζητήσει από γυναίκες θύματα του Κέλι να μιλήσουν μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ. Ο δικηγόρος Μάικλ Αβενάτι –γνωστός από την εκπροσώπηση της ηθοποιού ταινιών για ενήλικες Στόρμι Ντάνιελς στη διαμάχη της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ—δήλωσε ότι εκπροσωπεί έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα θύματα του Κέλι, αλλά και δύο «πληροφοριοδότες» από το περιβάλλον του τραγουδιστή.

Ο Αβενάτι πρόσθεσε ότι στην κατοχή του δικηγορικού του γραφείου περιήλθε μια βιντεοταινία 40 λεπτών που μαγνητοσκοπήθηκε το 1999 και η οποία φέρεται να δείχνει τον Κέλι να έχει σεξουαλική επαφή με ένα 14χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο βίντεο ακούγεται τόσο ο Κέλι όσο και το κορίτσι να λένε «επανειλημμένα» ότι είναι 14 ετών. Ο δικηγόρος εξήγησε ότι έχει παραδώσει το βίντεο αυτό στους εισαγγελείς.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN έχει ανακοινώσει ότι έχει δει το εν λόγω βίντεο και το έχει χαρακτηρίσει το περιεχόμενό του «ξεκάθαρο και σαφές».

Δεκαετίες καταγγελιών

Ο Κέλι έχει αντιμετωπίσει και διαψεύσει πολλές καταγγελίες για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση γυναικών τα τελευταία χρόνια.

Το 1994 παντρεύτηκε την τότε 15χρονη τραγουδίστρια Ααλίγια σε μυστική τελετή στο Σικάγο. Ο ίδιος ήταν 27 ετών. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η τραγουδίστρια είχε πει ψέματα για την ηλικία της. Ο γάμος αργότερα ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση των γονιών της.

Το 2002 απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Κέλι για παιδική πορνογραφία αφού ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο τον παρουσίαζε να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις με ένα κορίτσι 13 ή 14 ετών. Χρειάστηκαν έξι χρόνια για να εκδικαστεί η υπόθεση. Τόσο ο Κέλι όσο και το κορίτσι αρνούνταν ότι ήταν αυτοί στο βίντεο. Τελικά σώμα ενόρκων απήλλαξε τον τραγουδιστή και από τις 14 κατηγορίες εναντίον του.

Πολλές γυναίκες έχουν επίσης κάνει μήνυση εναντίον του Κέλι, μεταξύ των οποίων και κάποιες που ισχυρίζονταν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του όταν ήταν ανήλικές, αλλά και μία η οποία κατήγγειλε ότι της μετέδωσε «επίτηδες» σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια.

Ωστόσο το ντοκιμαντέρ “Surviving R. Kelly” προκάλεσε αγανάκτηση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν προβλήθηκε τον Ιανουάριο, ωθώντας τη δισκογραφική του εταιρεία RCA να τον απολύσει.

Η τραγουδίστρια Lady Gaga η οποία το 2013 είχε ηχογραφήσει το ντουέτο “Do What U Want (With My Body)” με τον Κέλι, ζήτησε συγγνώμη και το απέσυρε από τις υπηρεσίες streaming, ενώ δεσμεύθηκε να μην συνεργαστεί ποτέ ξανά μαζί του.

«Είμαστε περήφανοι που το Lifetime κατάφερε να προσφέρει μια πλατφόρμα ώστε να ακουστούν οι επιζήσασες», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανακοίνωσή του χθες.