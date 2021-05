Ζήσε τη νέα Porsche Taycan μέσα από το 360ο Virtual Tour της Porsche Cyprus!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

O Όμιλος A.I. Motokonisi, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο, πρωτοπορεί και παρουσιάζει τη νέα ξεχωριστή Porsche Taycan μέσα από μια μοναδική εμπειρία: το Virtual 360ο Tour με το οποίο μπορείτε να απολαύσετε με ένα μοναδικό τρόπο το Sport Design του νέου Porsche Taycan

Η τέταρτη έκδοση του πρώτου ηλεκτρικού saloon μοντέλου στην ιστορία της Porsche διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς και αυτονομία μπαταρίας από 354 μέχρι 431 χιλιόμετρα, ενώ η απόδοση της μηχανής φτάνει στα 326PS και με τη χρήση OverBoost με Launch Control μπορεί να φτάσει τα 408PS και επιτάχυνση από 0-100Km/h στα 5,4 δευτερόλεπτα!

Στο πλούσιο εσωτερικό της νέας Porsche Taycan, μπορείτε να δείτε την 10.9 ιντσών Touch Screen οθόνη που φιλοξενεί όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και το Porsche Advanced Cockpit με την Innovative Curved Display.

Η Porsche Taycan αναδείχτηκε στο πιο καινοτόμο αυτοκίνητο στην παγκόσμια αγορά, χάρη σε 13 εφαρμογές τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση Automotive INNOVATIONS που δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινήτων (CAM). Συνολικά, η Porsche Taycan έχει ήδη διακριθεί με περίπου 40 διεθνή βραβεία στις κύριες αγορές της σε Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα, μεταξύ άλλων, το World Car of the Year 2020 στην κατηγορία World Performance Car και στην κατηγορία World Luxury Car και το Car of the Year και Game Changer of the Year από το δημοφιλές BBC TopGear Magazine στη Μ. Βρετανία!

Η Porsche ξεκίνησε με επιτυχία την εποχή της ηλεκτρικής αυτοκίνησης, παραδίδοντας πάνω από 20.000 Taycan σε πελάτες παγκοσμίως το 2020. Στην Κύπρο, ο Όμιλος A.I. Motokinisi εγκατέστησε ήδη τους πρώτους ηλεκτρικούς φορτιστές Porsche και μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν τοποθετηθεί 20 φορτιστές αυτοκινήτων σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Κύπρο. Ο Όμιλος A.I. Motokinisi στηρίζει έμπρακτα την επέκταση του δικτύου εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την αυτοκίνηση και εργάζεται συνεχώς για την εφαρμογή και εξάπλωση του δικτύου ηλεκτρικών φορτιστών στην Κύπρο, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος “Porsche Destination Charging”.

Δείτε εδώ το 360ο Virtual Tour και συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μάθετε περισσότερα για τη νέα ηλεκτρική Porsche Taycan:

