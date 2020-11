Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Porsche PDK τώρα και στα μοντέλα 718

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τα μοντέλα Porsche 718 με εξακύλινδρους κινητήρες μπόξερ 4,0 λίτρων μπορούν πλέον να παραγγελθούν με το επαναστατικό επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη της Porsche (PDK). Τόσο τα μοντέλα Boxster όσο και Cayman 718 GTS 4.0, καθώς και τα κορυφαία μοντέλα 718 Spyder και 718 Cayman GT4, είναι επίσης διαθέσιμα με αυτόματο κιβώτιο. Με το PDK, δεν υπάρχει καθυστέρηση στην επιτάχυνση κατά τις αλλαγές ταχυτήτων. Αυτό αυξάνει την άνεση των αλλαγών ταχυτήτων και βελτιώνει τις τιμές επιτάχυνσης. Σε σύγκριση με τα μοντέλα 718 με το χειροκίνητο κιβώτιο τα μοντέλα GT (718 Spyder και 718 Cayman GT4) επιταχύνουν τώρα στα εκατό χιλιόμετρα από στάση μισό δευτερόλεπτο γρηγορότερα (3,9 δευτερόλεπτα), ενώ φτάνουν τα 200 km/h σε 13,4 δευτερόλεπτα (0,4 δευτερόλεπτα γρηγορότερα). Τα 718 Cayman GTS 4.0 και 718 Boxster GTS 4.0 βελτιώνονται επίσης στο 0-100 km/h κατά μισό δευτερόλεπτο σε 4,0 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, φτάνουν τα 200 km/h σε 13,7 δευτερόλεπτα (0,4 δευτερόλεπτα γρηγορότερα σε σύγκριση με τη χειροκίνητη μετάδοση).

Στα μοντέλα 718 GTS 4.0, το τυπικό πακέτο Sport Chrono προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά αλλαγής ταχυτήτων του PDK σύμφωνα με τους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους οδήγησης (Normal, Sport, Sport Plus και Individual). Στη λειτουργία Sport, λειτουργεί με γρηγορότερες αλλαγές ταχυτήτων, μετατοπίζεται νωρίτερα με αυτόματο γκάζι και υποστηρίζει τη βέλτιστη επιτάχυνση με μεταγενέστερα σημεία αλλαγής. Η ακόμη πιο σπορ λειτουργία Sport Plus είναι προσαρμοσμένη για μέγιστη απόδοση. Το Launch Control είναι επίσης ενσωματωμένο στο Sport Plus, το οποίο ενεργοποιεί μια αυτόματη γρήγορη εκκίνηση.

Το κουμπί Sport Response στο κέντρο του διακόπτη λειτουργίας επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιεί τη μέγιστη απόδοση κινητήρα και μετάδοσης για 20 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον τρέχοντα τρόπο οδήγησης. Αυτή η λειτουργία εμπνευσμένη από το μηχανοκίνητο αθλητισμό βοηθά στα προσπεράσματα σε αυτοκινητόδρομους ή όταν ο οδηγός χρειάζεται λίγη περισσότερη δύναμη.

Στα εμβληματικά μοντέλα 718 Spyder και 718 Cayman GT4, η λειτουργία οδήγησης έχει ένα χαρακτηριστικό των παραλλαγών GT: μπορεί να προγραμματιστεί για μέγιστη απόδοση χρησιμοποιώντας το κουμπί PDK Sport. Η έβδομη σχέση του PDK έχει μικρότερη αναλογία. Επιπλέον, οι εκδόσεις PDK των 718 Spyder και 718 Cayman GT4 επωφελούνται από τις βελτιώσεις που έγιναν στο μηχανικό πίσω διαφορικό.