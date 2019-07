To καινούργιο Citroen C5 Aircross Comfort Class SUV είναι μια γνήσια ναυαρχίδα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Όταν ένα αυτοκίνητο χαρακτηρίζεται ως η ναυαρχίδα μιας μάρκας πρέπει να διαθέτει στοιχεία που όχι μόνο το καθιστούν ξεχωριστό και ιδιαίτερο αλλά αντανακλούν μέρος από το κύρος του και στα πιο μικρά μοντέλα της γκάμας.

Το C5 Aircross καλύπτει και με το παραπάνω τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αρχής γενομένης από την επιβλητική του εξωτερική εμφάνιση. Η οποία έχει εξελίξει στον καλύτερο δυνατό βαθμό την οικογενειακή εικόνα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και χαρακτηριστικά που το εξασφαλίζουν πέρα από την άμεση αναγνωρισιμότητα και ένα μοναδικό στυλ που δεν περνά απαρατήρητο.

Χαρακτηριστικά όπως η εμφατική μάσκα με τους ιδιαίτερους προβολείς που τονίζουν ακόμα περισσότερο το μεγάλο πλάτος των 1,84 μέτρων εξασφαλίζοντας μια δυναμική αισθητική, που στο πίσω μέρος συμπληρώνεται τόσο από τα προσεγμένα σχεδιαστικά φώτα όσο και από το διαχύτη.

Σημαντικό στοιχείο του C5 Aircross και αυτό που μαζί με τα Airbumps τονίζουν τον off road προσανατολισμό του είναι η απόστασή του των 230 χιλιοστών από το έδαφος, από τις μεγαλύτερες ανεξαρτήτως κατηγορίας. Φυσικά η απόσταση αυτή έχει και ουσία, μιας και το μεγάλο SUV της Citroen θα κινηθεί πολύ πιο άνετα πέρα από την άσφαλτο από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο της κατηγορίας του. Πόσο μάλλον αν είναι και εξοπλισμένο με το Grip Control, το high tech σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης με τις πολλαπλές επιλογές ανάλογα με το οδόστρωμα αλλά και τις καιρικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα είναι και πλήρως προσαρμόσιμο στο γούστο και τις προσωπικές προτιμήσεις του ιδιοκτήτη του χάρη στις πολλές δυνατότητες εξατομίκευσής του -συνολικά υπάρχουν 7 χρώματα αμαξώματος και τρία διακοσμητικά, καθώς και διχρωμία για την οροφή, με αποτέλεσμα οι δυνατοί συνδυασμοί να φτάνουν τους 30.

Τo C5 Aircross, ως η σύγχρονη ναυαρχίδα της Citroen, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα σύγχρονο σχεδιαστικά, άνετο και πολυτελές εσωτερικό. Στο οποίο ξεχωρίζουν με την πρώτη κιόλας ματιά τα πρωτοποριακά καθίσματα Advanced Comfort, που με τη μελετημένη σχεδίασή τους -έχουν ενισχυμένο αφρό υψηλής πυκνότητας και επιπλέον αφρώδες υλικό 15 χιλιοστών στη βάση τους- καθιστούν τα μεγάλα ταξίδια ιδιαίτερα άνετα και ξεκούραστα.

Στη συνέχεια προσέχει κανείς τον ψηφιακό και πλήρως προγραμματιζόμενο πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών που παρέχει στον οδηγό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και όχι μόνο, ενώ μεγάλη είναι και η οθόνη αφής του συστήματος infotainment που ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες διασύνδεσης smartphones.

H high tech υπόσταση του C5 Aircross φυσικά και δεν ολοκληρώνεται εδώ, καθώς μπορεί να εξοπλιστεί, μεταξύ άλλων με σύστημα keyless entry (είσοδος και εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί), ηλεκτρικό χειρόφρενο με Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση), κάμερα οπισθοπορείας η οποία διαθέτει τόσο περιμετρικό όσο και πανοραμικό έλεγχο. Διαθέσιμο είναι βέβαια και σύστημα αυτόματης στάθμευσης καθώς και το Highway Driver Assist. Πρόκειται για ένα σύστημα ημι- αυτόνομης οδήγησης, ενώ υπάρχουν συνολικά 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Όπως π.χ. τα Active Safety Brake (ενεργό σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος) και Post Collision Safety Brake (σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων), τα Blind Spot Monitoring και Active Lane Departure Warning (ενεργά συστήματα επόπτευσης τυφλού σημείου και προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας), το ενεργό Cruise Control με λειτουργία Stop&Go κ.λπ.

To C5 Aircross δεν είναι όμως μόνο άνετο και high tech. Είναι και ιδιαίτερα πρακτικό, καθώς διαθέτει κορυφαίες για την κατηγορία δυνατότητες διαμόρφωσης του εσωτερικού του. Έτσι τα τρία ισομεγέθη πίσω καθίσματά του όχι μόνο σύρονται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο αλλά έχουν και δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης του σε πέντε συνολικά θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στην πενταθέσια διάταξη να κυμαίνεται από 580 έως 720 λίτρα, ενώ ως διθέσιο είναι κατάλληλο ακόμα και για μια μικρή μετακόμιση.

Η κορυφαία άνεση των επιβατών, που αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των Citroen, πόσο μάλλον των κατά καιρούς top μοντέλων της μάρκας, στο C5 Aircross δεν εξασφαλίζεται μόνο από τα εξαιρετικά του καθίσματα, τους μεγάλους χώρους και τον πλήρη εξοπλισμό του. Εξασφαλίζεται και από την εξελιγμένη ανάρτησή του Progressive Hydraulic Cushions, η οποία διαθέτει καινοτόμα αμορτισέρ με προοδευτικά στοπ που αποσβαίνουν ιδανικά τις ανωμαλίες των δρόμων και δημιουργούν μια αίσθηση «μαγικού χαλιού».

Κορυφαίοι τεχνολογικά δεν θα μπορούσαν παρά να είναι και οι κινητήρες του, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις και τα βραβεία τους για την πολύ καλή απόδοση, τη χαμηλή τους κατανάλωση και τις αντίστοιχα περιορισμένες εκπομπές ρύπων τους.

O εισαγωγικός κινητήρας βενζίνης είναι ο 1.2 PureTech, που αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ ακολουθεί ο 1.6 PureTech με 180 ίππους και στάνταρ το νέο αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων. To αυτόματο κιβώτιο EAT8 -με καλωδιακή λειτουργία «Shift and Park by wire» για μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση και χαμηλότερη κατανάλωση κατά 7%- είναι στάνταρ και στον κορυφαίο κινητήρα πετρελαίου 2.0 BlueHDI των επίσης 180 ίππων. Προαιρετικά συνδυάζεται και με τον ολοκαίνουργιο 1.5 BlueHDI των 130 ίππων (στάνταρ εδώ είναι το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων).

H ναυαρχίδα της Citroen, το εντυπωσιακό από όλες τις απόψεις C5 Aircross Comfort Class SUV, είναι διαθέσιμο σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, τα Live, Inspire, Feel και Shine και σε τιμές που ξεκινούν από τις 22.550 ευρώ.

