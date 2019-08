Opel Combo Life: Χωρίς παραχωρήσεις για κάθε δραστηριότητα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η «μαμά» PSA ομογενοποίησε και το Combo, δίπλα στα Citroen Berlingo και Peugeot Partner, αποκόπτοντάς το από τις βραχυχρόνιες σχέσεις με το πάλαι ποτέ …αδερφάκι του Fiat Doblo. Το Παρίσι σέρνει το χορό πια σε όλα κι έτσι η Opel εντάσσεται, σε όλες τις κατηγορίες, σταδιακά, στη λογική των οικονομιών κλίμακος που εφαρμόζει ο γαλλικός όμιλος. Η εταιρία χαρακτηρίζει το νέο Opel Combo Life «φίλο της οικογένειας και ήρωα της καθημερινότητας».

Σαφώς είναι πιο ευέλικτο και ελκυστικό, πλέον, αυτό το πολυχρηστικό όχημα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου που διατίθεται με ένα νέο, βενζινοκινητήρα και 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, είναι δε, εφοδιασμένο με Start/Stop. Ο κινητήρας 1.2 Direct Injection Turbo 130 ίππων, ήδη, συμμορφώνεται με το πρότυπο Euro 6d και πλαισιώνει την υπάρχουσα γκάμα μηχανικών συνόλων βενζίνης και diesel. Οι τιμές για το Opel Combo Life με αυτόν τον κινητήρα στην έκδοση Edition ξεκινούν από 27.200€ (προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ στη Γερμανία).

Εκτός από το νέο βενζινοκινητήρα και το αυτόματο κιβώτιο, στάνταρ χαρακτηριστικά όπως το ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού έξι σταδίων, με οσφυϊκή υποστήριξη και υποβραχιόνιο, θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια, ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και σύστημα κλιματισμού (A/C) αυξάνουν την άνεση. Για κορυφαία συνδεσιμότητα, διατίθεται το συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto multimedia radio με έγχρωμη οθόνη αφής 8”.

Επιπλέον, προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού καθιστούν την οδήγηση ακόμα πιο ξεκούραστη. Η εκτεταμένη γκάμα στάνταρ εξοπλισμού περιλαμβάνει συστήματα όπως αυτόματο cruise control και περιοριστή ταχύτητας, Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Front Collision Warning) με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζού, Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (Hill Start Assist), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist) και Αναγνώριση Οδικών Σημάτων (Traffic Sign Recognition) και Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness Alert).

Ο ζωηρός τρικύλινδρος, λοιπόν, αποδίδει μέγιστη ροπή 230Nm στις 1.750 σ.α.λ. και συνδυάζεται αποκλειστικά με το υπερσύγχρονο, οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Μαζί με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα άμεσου ψεκασμού, προσφέρει εξαιρετικά ομαλές αλλαγές σχέσεων και παράλληλα βοηθά στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων. Για πιο αποτελεσματική μείωση των μικροσωματιδίων, ο κινητήρας διαθέτει Φίλτρο Σωματιδίων Βενζίνης – Gasoline Particulate Filter (GPF) τοποθετημένο πολύ κοντά στην εξαγωγή με σκοπό τη βέλτιστη αναγέννηση (δηλαδή οξείδωση των σωματιδίων που συσσωρεύονται στο φίλτρο). Με αυτόν τον συνδυασμό κινητήρα/κιβωτίου, το Combo Life αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 186 χλμ/ώρα και επιταχύνεται, από στάση στα 100 χλμ/ώρα, σε 12,3 δεύτερα.

Η τρέχουσα γενιά Combo εξελίχθηκε από λευκό χαρτί σύμφωνα με πρότυπα επιβατικών αυτοκινήτων και όχι, όπως τονίζεται αρμοδίως, σαν ένα επαγγελματικό όχημα στο οποίο κάποια χαρακτηριστικά προστέθηκαν εκ των υστέρων για να προσελκύσουν και τις οικογένειες. Επαγγελματίες και εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν το Combo Cargo panel van ωφελούνται από τα ίδια χαρακτηριστικά ασφάλειας, τεχνολογίας και άνεσης που απολαμβάνουν οι οικογένειες και οι λάτρεις των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στην επιβατική έκδοση.

Το επιβατικό Combo Life (στο πλαίσιο της τριλογίας με τα «ομόσταυλά» του της Citroen και της Peugeot) ψηφίστηκε “AUTOBEST Best Buy Car of Europe 2019” και η επαγγελματική έκδοση Combo Cargo αντίστοιχα “International Van of the Year 2019”. Τα μοντέλα προσφέρουν μία άριστη σχέση κόστους/απόδοσης, και επιπλέον το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Επιπλέον, το Opel Combo παρέχει σε οδηγό και επιβαίνοντες άφθονους χώρους, υψηλή ευελιξία και άνεση. Το Combo Life διατίθεται με πέντε ή επτά καθίσματα και δύο μήκη (4,40μ και 4,75μ ως έκδοση XL). Η μικρότερη πενταθέσια έκδοση ήδη προσφέρει χώρο αποσκευών τουλάχιστον 597 λίτρα (με το μακρύ μεταξόνιο 850 λίτρα). Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος αποσκευών της στάνταρ έκδοσης υπερτριπλασιάζεται στα 2.126 λίτρα, ενώ στη μακριά έκδοση (XL) του Combo Life η χωρητικότητα φτάνει τα 2.693!

naftemporiki.gr