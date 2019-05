Ο 1.0 EcoBoost της Ford κερδίζει το 11ο του βραβείο σαν καλύτερος κινητήρας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Από επιτυχία σε επιτυχία ο μικρός αλλά πανίσχυρος κινητήρας 1.0 EcoBoost της Ford.

Ο αποδοτικός και πολυτάλαντος 1.000άρης EcoBoost κινητήρας της Ford απέσπασε τον τίτλο του 2019 International Engine and Powertrain of the Year (IEPOTY) στην κατηγορία “Sub-150 PS”. Αυτή είναι η 11η διάκριση για το συγκεκριμένο σύνολο στο θεσμό IEPOTY από το 2012 μέχρι σήμερα. Αποδίδοντας έως και 140 ίππους, ο συμπαγής σε διαστάσεις και χαμηλών τριβών κινητήρας της Ford αποτέλεσε την πηγή ισχύος σε πάνω από 1 στα 4 μοντέλα της εταιρείας που πουλήθηκαν μέσα στο 2018. Σε απόλυτα μεγέθη, πρόκειται για περισσότερα από 410.000 οχήματα – από το Fiesta μέχρι το Transit Connect van.

Η Ford πρόσφατα αναβάθμισε τον βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost των Ford Focus και Transit Connect με τεχνολογίες, όπως το πρώτο στη βιομηχανία σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων για τρικύλινδρο κινητήρα, στοχεύοντας σε ακόμα μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Σημαντικές βελτιώσεις στην κυλινδροκεφαλή, την τροφοδοσία καυσίμου και τα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων συμπληρώνουν τόσο την τεχνολογία υπερσυμπίεσης EcoBoost, όσο και τις τεχνολογίες άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης και διπλού/ανεξάρτητου μεταβλητού χρονισμού των εκκεντροφόρων (Twin-independent Variable Cam Timing). Η αναβαθμισμένη αυτή εκδοχή του κινητήρα πρόκειται να λανσαριστεί σε ακόμα περισσότερα μοντέλα της Ford μέσα στη χρονιά.

Η κριτική επιτροπή του θεσμού IEPOTY, η οποία αποτελείται από 70 μέλη από 31 χώρες, απένειμε στον 1.0L EcoBoost της Ford συνολικά 145 βαθμούς, επίδοση που τον ανέδειξε νικητή στην κατηγορία Sub-150 PS με διαφορά 26 βαθμών, αφήνοντας πίσω του ηχηρά ονόματα ανταγωνιστών. Αμέσως μετά το λανσάρισμά του, ο 1.0L EcoBoost πυροδότησε μία τάση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία για παραγωγή τρικύλινδρων, υπερτροφοδοτούμενων βενζινοκινητήρων χαμηλού κυβισμού.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοίνωσε ότι ο πολυβραβευμένος 1.0L EcoBoost θα αποτελέσει τη βάση για τις εκδόσεις ήπιας υβριδικής τεχνολογίας των μοντέλων Fiesta EcoBoost Hybrid και Focus EcoBoost Hybrid, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς όμως συμβιβασμούς στον τομέα της απαράμιλλα σπορτίφ οδηγικής εμπειρίας Ford. Παράλληλα, ο προηγμένος 1.0L EcoBoost θα υποστηρίξει επίσης το πρώτο στην κατηγορία Transit Custom Plug-In Hybrid van και την επιβατική έκδοση Tourneo Custom Plug-In Hybrid για λειτουργία αμιγώς με ηλεκτροκίνηση.

Οι διακρίσεις του 1.0L EcoBoost της Ford είναι:

Γενικός νικητής: 2012, 2013 και 2014

Καλύτερος νέος κινητήρας: 2012

Καλύτερος κινητήρας κάτω του 1.0L: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017

Κινητήρας της χρονιάς στην κατηγορία Sub-150 PS: 2019