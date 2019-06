Η γκάμα και οι νέες χαμηλές τιμές των Harley-Davidson στην Κύπρο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H εταιρεία Α.Ι.Μotokinisi Ltd, αντιπρόσωποι της Harley Davdison, παρουσιάζουν τη γκάμα αλλά και τις νέες χαμηλές τιμές των θρυλικών μοτοσικλετών της Αμερικανικής εταιρείας. Από την Street Rod μέχρι την κορυφαία Fat Bob ο λάτρης των δύο τροχών μπορεί να βρει μια Harley που να ικανοποιεί τις δικές του απαιτήσεις. Άλλωστε, «Things are different on a Harley», λένε οι ανά τον κόσμο πιστοί του αμερικανικού θρύλου.

Δείτε παρακάτω τα μοντέλα και τις νέες χαμηλές τιμές της γκάμας στην Κύπρο:

Street Rod από €8,800

Η Street Rod, όπως αφήνει να εννοηθεί και το όνομα της, είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και έντονα συναισθήματα πάνω στην σέλλα. Ο κινητήρας 750cc Revolution X™, υψηλών στροφών (9000 σ.α.λ.), είναι φτιαγμένος για απόδοση σε αστικούς δρόμου, με την γωνία κλίσης να είναι στις 40 μοίρες στον εμπρός τροχό, για πιο άνετο οδήγημα μέσα από κίνηση.

Iron 883 από €11,000

Το απόλυτο παράδειγμα μιας μοτοσικλέτας, σχεδιασμένης με καθαρό χαρακτήρα custom. Χωρίς φανφάρες και ηχηρές δηλώσεις, η Iron 883, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία μιας custom μοτοσυκλέτας χωρίς περιττές κουβέντες, όπως ακριβώς είναι και το σλόγκαν του μοντέλου «Έχει αυτό που χρειάζεσαι, και τίποτα που δεν χρειάζεσαι.»

Iron 1200 από €11,600

Με τον μεγάλο, και δυνατό, κινητήρα 1200cc Evolution®, ο Sportster® χαρακτήρας της Iron 1200™ είναι εμφανέστατος. Με επιθετικές γραμμές και πινελιές από τα γραφικά των ρεζερβουάρ της δεκαετίας του 70, αποτελεί ένα μοντέλο που κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Μπόλικη δύναμη και ροπή μέσα σε ένα μοντέρνο σύνολο.

Fourty Eight Special από €13,000

Η απόλυτη Sportster® Harley-Davidson, η Forty-Eight® Special αποτελεί φόρο τιμής στα 70s, μέσω των γραφικών και το tallboy τιμόνι. Ο αερόψυκτος 1200cc Evolution® κινητήρας της, παράγει 96Nm ροπής, ενώ κατέχει και την φήμη της πάρα πολύ καλής αξιοπιστίας του.

Street Bob από €15,400

Η Street Bob®, εκτός από τον επιθετικό της σχεδιασμό, είναι γνωστή και τον κινητήρα της. Και για πολύ καλό λόγο: ο 1745cc Milwaukee-Eight® παράγει 145Nm ροπής, προσφέροντας όλη την δύναμη που θα μπορούσε να ζητήσει ένας μοτοσικλετιστής από μια μεγάλη Softail® μοτοσυκλέτα, και μάλιστα σε μια πολύ προσιτή τιμή. .

Fat Bob από €18,600

Η Fat Bob®, από την μία, ‘σπάει’ το διαχρονικό καλούπι της Harley-Davidson, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την απόλυτη προσωποποίηση μιας μοτοσυκλέτας της θρυλικής εταιρείας. Μια Softail® μοτοσυκλέτα, με τον ισχυρό Milwaukee-Eight®, ο οποίος ωστόσο προσφέρεται σε δυο διαφορετικά μεγέθη χωρητικότητας εδώ: το κλασσικό 107 (των 1745cc) αλλά και το 114 (των 1868cc).