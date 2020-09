Alicia Keys &Lewis Hamilton αναλαμβάνουν την προώθηση της νέας Mercedes-Benz S-Class

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σε συνεργασία με τους παγκόσμιους αστέρες Alicia Keys και Lewis Hamilton, η νέα Mercedes-Benz S-Class γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην ψηφιακή πλατφόρμα της Mercedes-Benz. Οι επιβάτες της ναυαρχίδας της εταιρείας βιώνουν μια μοναδική αίσθηση άνεσης και ευεξίας στο νέο πολυτελές γερμανικό μοντέλο.

Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο μέσα στη νέα S-Class. Οι δυνατότητες εξατομίκευσης και διαισθητικού χειρισμού διευρύνθηκαν ακόμα περισσότερο, τόσο για τους πίσω επιβάτες όσο και για τον οδηγό ενώ τα υψηλά επίπεδα εξατομίκευσης, η ασφάλεια και η απαράμιλλη τεχνολογία καθιστούν το μοντέλο μοναδικό στην αγορά.

Η κεντρική ιδέα του «Νοιάζεται για ό, τι έχει σημασία» (Cares for what matters) βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας, στην οποία αξιοσημείωτο ρόλο διαδραματίζουν η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης Alicia Keys και ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Lewis Hamilton. Αυτά τα παγκόσμια αστέρια συνδυάζουν την προσωπική αριστεία με τον κοινωνικό ακτιβισμό, υποστηρίζοντας έτσι την κεντρική ιδέα. Η εκστρατεία για το πολυτελές μοντέλο ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2020 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδίκτυο και έντυπα..

«Η εκστρατεία «Φροντίζει για το τι έχει σημασία» πηγαίνει απευθείας σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι γύρω μας – που πρέπει πάντα να είναι ασφαλείς και για τους οποίους θα θέλαμε να έχουν περισσότερο χρόνο για πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Αυτός είναι ο ορισμός της νέας S-Class », λέει η Britta Seeger, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Daimler AG και της Mercedes-Benz AG, υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. «Αυτό που ξεχωρίζει το νέο πολυτελές μοντέλο μας είναι τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, καθώς και υπηρεσίες που στοχεύουν στο να κάνουν τη ζωή των πελατών μας όσο το δυνατόν πιο εύκολη και χωρίς ανησυχίες».

S-Class campaign – Cares for what matters

S-Class campaign – Cares for what mattersΗ Αμερικανίδα 15 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης Alicia Keys είναι επιτυχημένη ηθοποιός, συγγραφέας των New York Times, επιχειρηματίας και παραγωγός ταινιών, τηλεόρασης και θεατρικών έργων του Broadway. Είναι ευρέως γνωστή ως μια ισχυρή δύναμη στον κόσμο του ακτιβισμού.

Ο βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG Petronas F1 Lewis Hamilton είναι έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και δραστηριοποιείται εκτός αγώνων σε μια σειρά από κοινωνικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της εκστρατείας κατά του ρατσισμού και όλων των μορφών διακρίσεων.