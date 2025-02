Άλλη μια διάκριση για το ολοκαίνουργιο Dacia Duster

Όπως και οι προκάτοχοί του, το νέο Dacia Duster «παντρεύει» το στιλ με την ευελιξία, και ταυτόχρονα προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμής στην κατηγορία του.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στην αγορά, το νέο Dacia Duster άρχισε να μαζεύει βραβεία. Μετά την κατάκτηση του βραβείου “Best Buy Car of Europe” για το έτος 2025 από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό δημοσιογραφικό οργανισμό AUTOBEST, ήρθε η σειρά του έγκυρου βρετανικού TopGear.com να κάνει το ίδιο.

Συγκεκριμένα, το Dacia Duster πήρε τον τίτλο “All The Car You’ll Ever Need Of the Year” (Μοναδικό Αυτοκίνητο που θα Χρειαστείτε) στα ομώνυμα βραβεία. Στη νέα του γενιά το compact SUV διατίθεται σε μια ευρεία γκάμα εκδόσεων, με κινητήρες διπλού καυσίμου, ήπια υβριδικούς και full hybrid, ενώ υπάρχει και η επιλογη της προαιρετικής τετρακίνησης που ενισχύει τον εκδρομικό χαρακτήρα του.

Το βραβείο αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την ελκυστικότητα του περιπετειώδους Duster, με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού TopGear, Jack Rix, να σχολιάζει τα εξής: «Το Duster εκπέμπει μια ταπεινότητα, αλλά χωρίς να αισθάνεσαι ότι κάνεις συμβιβασμούς. Παραμένει διασκεδαστικό τόσο στην οδήγηση όσο και στην καθημερινότητά σου. Είναι ελαφρύ, αλλά όχι φθηνό, με έξυπνες λεπτομέρειες παντού. Είναι αφοσιωμένο στο να είναι πρακτικό».

Όπως και οι προκάτοχοί του, το νέο Dacia Duster «παντρεύει» το στιλ με την ευελιξία, και ταυτόχρονα προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμής στην κατηγορία του. Οι τελευταίες τεχνολογίες προσθέτουν επιπλέον άνεση και ασφάλεια, με τους σχεδιαστές να του χαρίζουν μια πιο σκληροτράχηλη και δυναμική εμφάνιση. Επιπλέον, το Duster προβάλλει και πιο «έξυπνο» χάρη στις αρθρωτές ράγες οροφής αλλά και τα αξεσουάρ “YouClip”.

Το Dacia Duster διατίθεται για πρώτη φορά με υβριδικό σύστημα ισχύος 140 ίππων, επιτρέποντας στον οδηγό να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στο 80% των αστικών διαδρομών και να πετυχαίνει έως και 40% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Η Dacia είναι η μάρκα που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, παρουσιάζοντας σύγχρονα μοντέλα στη σωστή τιμή. Είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία που έχει την ικανότητα να προσφέρει όλα όσα εκείνα θέλει να έχει στη διάθεση του ο σύγχρονος αγοραστής με χαμηλή τιμή αγοράς. Μια στρατηγική που την καθιέρωσε στη συνείδηση των αγοραστών και είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει την εταιρεία ανάμεσα στις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη.

