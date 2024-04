Στην κορυφή του πρωταθλήματος FIA Formula E βρίσκεται η ομάδα της Jaguar TCS Racing

Μετά και τον πέμπτο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος FIA Formula E, η ομάδα Jaguar TCS Racing συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του θεσμού. Η ομάδα έχει στη διάθεση της 100 συνολικά βαθμούς αφού κατάφερε να βρεθεί στο βάθρου στους τέσσερις από τους πέντε αγώνες που έγιναν μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα πήρε μία νίκη, μία δεύτερη και δύο τρίτες ενώ η διαφορά της από το δεύτερο στο πρωτάθλημα έφτασε τώρα τους 17 βαθμούς.

Ο τελευταίος γύρος έγινε του πρωταθλήματος της Formula E έγινε στο Τόκιο. Εκεί όπου η ομάδα της Jaguar TCS Racing γιόρταζε και την 100ή της συμμετοχή σε αυτού του είδους των αγώνων.

Ο αγώνας στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε η ομάδα. Παρόλα αυτά πήρε πολύτιμους βαθμούς που την διατηρούν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Nick Cassidy πήρε ποινή στα προκριματικά και αναγκάστηκε να ξεκινήσει από τη 19η θέση. Όμως μετά από ένα μεθοδικό αγώνα κατάφερε να πάρει βαθμούς τερματίζοντας στην όγδοη θέση. Δύσκολος αγώνας και για τον άλλο οδηγό της ομάδας, Mitch Evans αφού τερμάτισε μόλις στη δέκατη πέμπτη θέση.

Παρά τη δύσκολη μέρα στο Τόκιο, η ομάδα Jaguar TCS Racing διατηρεί την πρωτοπορία της στην κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ομάδων. Ο Nick Cassidy βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών, με τον Mitch Evans στην έκτη.

Ο James Barclay, Διευθύνων Σύμβουλος της JLR Motorsport και Υπεύθυνος της Ομάδας Jaguar TCS Racing, δήλωσε: «Πρώτα απ' όλα, τι τιμή να αγωνιζόμαστε στο Τόκιο, ένα απίστευτο σκηνικό για να ολοκληρώσουμε τον 100ό μας αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Δυστυχώς, ήταν μια δύσκολη μέρα για εμάς και δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα που πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή επιστροφή στους βαθμούς για τον Nick και αυτός μαζί με την ομάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά για να ανέβουν στην 8η θέση από την 19η που ξεκίνησε. Αυτοί οι βαθμοί είναι ανεκτίμητοι για τη συνέχεια της σεζόνς.

Ο έκτος και έβδομος γύρος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E θα διεξαχθούν στο Misano στιθς 13 και 14 Απριλίου.

MARCH 29: Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing during the Tokyo ePrix on Friday March 29, 2024. (Photo by Andrew Ferraro / LAT Images)

RIYADH STREET CIRCUIT, SAUDI ARABIA - JANUARY 25: Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 during the Diriyah ePrix I at Riyadh Street Circuit on Thursday January 25, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Andrew Ferraro / LAT Images)