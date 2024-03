Το FIAT Ducato είναι το “Large Van of the Year” των Company Car and Van Awards 

Το Ducato ξεχώρισε χάρη στις πολλές εκδόσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Ducato της FIAT Professional κέρδισε τον τίτλο “Large Van of the Year” στα ετήσια βραβεία Company Car and Van Awards 2024 του ομώνυμου βρετανικού περιοδικού. Το Ducato ξεχώρισε χάρη στις πολλές εκδόσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, την ευκολία στο χειρισμό, τον πολυδιαμορφώσιμο χώρο φόρτωσης καθώς και τα προηγμένα στοιχεία εξοπλισμού ασφάλειας με τα οποία είναι συμβατό.

Ξεκινώντας την πορεία του το 1981, το μεγάλο βαν της μάρκας έχει πλέον παγιωθεί ως ηγέτης στο στερέωμα των επαγγελματικών μοντέλων και η συγκεκριμένη διάκριση είναι ακόμα μια ηχηρή επιβεβαίωση. Στη σημερινή του μορφή το Ducato έχει χώρο φόρτωσης έως 17 m3 και ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τα 1.500 kg. Διαθέτει επίσης το μεγαλύτερο σε μήκος χώρο φόρτωσης στην κατηγορία του, με τις μετρήσεις να δείχνουν πως υπερτερεί έως και κατά 30 cm από τα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Σε αντίστοιχα κορυφαίο επίπεδο βρίσκεται και το σύστημα κίνησης της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης που είναι 100% “in-house” σχεδιασμένο και εξελιγμένο. Διαθέτει νέα μπαταρία χωρητικότητας 110 kWh που εξασφαλίζει κορυφαία αυτονομία έως 420 km στον κύκλο μέτρησης WLTP, ενώ η δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως και 150 kW σημαίνει πλήρωση της μπαταρίας από το 0-80% σε λιγότερο από μια ώρα. Η τελευταία εξέλιξη των θρυλικών για την απόδοση και την αξιοπιστία τους MultiJet κινητήρων πετρελαίου αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο τις επιλογές που υπάρχουν στην γκάμα, ενώ η κορυφαία τεχνολογία του μοντέλου υπογραμμίζεται και από τα ηλεκτρονικά συστήματά του.

Το νέο Ducato είναι το πρώτο επαγγελματικό μοντέλο που μπορεί να εξοπλιστεί με συστήματα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2 (Advanced Driving Assistance Systems) για ευκολία οδήγησης και πλήρη ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο δρόμο. Πολλά από τα εν λόγω συστήματα βέβαια αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού, όπως το αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, η διατήρηση της λωρίδας κίνησης, η αναγνώριση της οδικής σήμανσης, ο ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η κάμερα οπισθοπορείας και οι full LED προβολείς.