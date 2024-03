Renault Scenic E-Tech electric: Το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του 2024

Το Scenic κατέκτησε την πρώτη θέση με 329 βαθμούς. Ο νικητής επιλέχθηκε από μια κριτική επιτροπή 58 δημοσιογράφων αυτοκινήτων από 22 χώρες

Άλλη μια πανευρωπαϊκή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Renault. Πρόσφατα, το Renault Scenic E-Tech electric κέρδισε τον τίτλο του ευρωπαϊκού Car of the Year 2024. Ο νικητής επιλέχθηκε από μια κριτική επιτροπή 58 δημοσιογράφων αυτοκινήτων από 22 χώρες. Το Scenic κατέκτησε την πρώτη θέση με 329 βαθμούς. Έγινε έτσι το έβδομο μοντέλο της Renault που τιμήθηκε με τον τίτλο «Car of the Year», μετά τα Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) και Clio (2006).

To Renault Scenic E-Tech electric ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες μοντέλα για το πολυπόθητο βραβείο ενώ κατά την τελική ψηφοφορία βγήκε νικητής απέναντι σε άλλους έξι φιναλίστ όπως: BMW σειρά 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Toyota C-HR και Volvo EX30.

«Η κατάκτηση του επίζηλου τίτλου «Car of the Year» αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς στο Renault Group και τη Renault. Αυτή η αναγνώριση καταδεικνύει ότι έχουμε κάνει τις σωστές επιλογές: αυτονομία ρεκόρ, γενναιόδωροι και φιλόξενοι χώροι στο εσωτερικό, πλήρως ελεγχόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα! Προσθέτοντας την οδηγική απόλαυση και τον εξοπλισμό «voiture à vivre», όπως η νέα πανοραμική ηλιοροφή Solarbay ή το σύστημα OpenR Link τελευταίας γενιάς με ενσωματωμένες λειτουργίες Google, το Scenic διαθέτει τα ιδανικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες για να εδραιώσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά των EVs.» Fabrice Cambolive, CEO Renault.



Το Renault Scenic E-Tech electric είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Compact μοντέλο που συνδυάζει την ευελιξία μέσα στην πόλη αλλά και την άνεση για μεγάλα ταξίδια. Με μήκος στα μήκος 4,47 μ, το Scenic E-Tech electric εξελίχθηκε πάνω στη μεσαία πλατφόρμα AmpR και είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτονομία έως και 625 km (WLTP). Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει, το ευρύχωρο εσωτερικό αλλά και την τεχνολογία τελευταίας γενιάς που προσφέρει.