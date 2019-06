Ζωντανά η παρέλαση των πρωταθλητών Ευρώπης μαζί με την κούπα στους δρόμους του Λίβερπουλ! (video)

Μετά το σύντομο ταξίδι της επιστροφής από τη Μαρδίτη οι πρωταθλητές Ευρώπης αποθεώνονται αυτή την ώρα στην πόλη του Λίβερπουλ μαζί με την κούπα!

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μετά την επαγγελματική της νίκη επί της Τότεναμ (2-0) και την κατάκτηση του Champions League επέστρεψε στην Αγγλία, όπου θα γιορτάσει μαζί με τους οπαδούς της την τεράστια επιτυχία της να επιστρέψει στην κορυφή της Γηραιάς Ηπείρου, δεκατέσσερα χρόνια μετά το έπος της Κωνσταντινούπολης!

Παρακολουθήστε ζωντανά όλα όσα θα γίνουν στους δρόμους του Λίβεπουλ και το πάρτι των «κόκκινων»:

We’re away. 🚌🔴

Plenty of Reds are already out across the city to see the Champions of Europe. 🙌🔴 #SixTimes pic.twitter.com/Ww9n7KikFH

— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019