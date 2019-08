Ξέσπασμα αλά Μαλεζάνι από τον Στραματσόνι στο Ιράν (video)

View this post on Instagram

‌ سندی بر انتقاد تند استراماچونی از عدم حضور مترجم در کنفرانس خبری آندره آ استراماچونی سرمربی استقلال پس از اتمام بازی ماشین سازی به تنهایی در سالن کنفرانس حضور یافت و پس از دقایقی در انتظار مترجم ماندن با لحن عصبانی از خبرنگاری که به انگلیسی مسلط بود خواست کنار او بنشیند و صحبت هایش را ترجمه کند این ویدئو لحظاتی قبل از کنفرانس توفانی او را نشان می دهد #varzesh3 #ورزش_سه #ورزش۳ #استقلال #استراماچونی