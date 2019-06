Ξεκίνησαν από τώρα οι διαθρωτικές κινήσεις στη Λίβερπουλ: Ελεύθεροι οι Στάριτζ και Μορένο με ευχαριστίες από Κλοπ (pic)

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Champions League η διοίκηση της Λίβερπουλ ξεκίνησε τις διαθρωτικές κινήσεις στο ρόστερ του συλλόγου ανακοινώνοντας την αποδέσμευση δύο ποδοσφαιριστών.

Πρόκειται για τους Ντάνιελ Στάριτζ και Αλμπέρτο Μορένο, τα συμβόλαια των οποίων έληξαν στο τέλος του περασμένου μήνα.

Ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ, ευχαρίστησε τους δύο ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ποδοσφαιρικό τους μέλλον.

Μάλιστα, μιλώντας για τον Στάριτζ και τον Μορένο, ο Γιούργκεν Κλοπ αφού τους ευχαρίστησε και προσωπικά, τόνισε πως χωρίς αυτούς η ομάδα δεν θα ήταν ίδια.

Δείτε την ανάρτηση της Λίβερπουλ:

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club 🙌

Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR

— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2019