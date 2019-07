Ξεκάθαρο μήνυμα από Μαρτίνς: «Πρέπει να επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό στο Champions League» (pic)

Την αναγκαιότητα να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League τόνισε ο Πέδρο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με τη Βικτόρια Πλζεν (23/7, 20:00), για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού εξήρε τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, με τις δηλώσεις του να αποπνέουν τεράστια σιγουριά και αυτοπεποίθηση για πρόκριση σε βάρος των Τσέχων.

Διαβάστε αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνς για:

Την εικόνα του Ολυμπιακού μετά την προετοιμασία: «Είμαστε πολύ καλά. Πρόκειται για τέσσερις εβδομάδες πολύ σκληρές, με εντατική δουλειά. Βλέπω τους παίκτες μου, οι οποίοι είναι γεμάτοι κίνητρο, διάθεση και θέληση. Δουλεύουμε δύο εβδομάδες γι’ αυτό το παιχνίδι και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Για τον αντίπαλό μας, τι μπορούμε να πούμε; Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά είμαστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση και πανέτοιμοι γι’ αυτούς τους αγώνες».

Τον καταρτισμό της ενδεκάδας: «Δεν πρόκειται να σας πω λεπτομέρειες για την 11άδα που θα παρατάξω αύριο στο παιχνίδι. Ωστόσο, όσοι παρακολουθείτε από πέρσι τον Ολυμπιακό ξέρετε ότι δεν αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας και το μοντέλου παιχνιδιού μας. Σίγουρα, υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με τα στοιχεία και τις αδυναμίες του αντιπάλου, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς δεν θα αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μελετήσει πολύ καλά την Βικτόρια Πλζεν. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά κοινά με εμάς. Είναι ποιοτική και είναι πρωταγωνίστρια στη χώρα της. Εχει επίσης πολλές ομοιότητες με εμάς στη φιλοσοφία και το μοντέλο παιχνιδιού της. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο αυτά που δουλεύουμε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

