Wimbledon : Με επίδειξη ισχύος στα προημιτελικά ο Τζόκοβιτς, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα (video)

Xαμηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο του Ούγκο Ουμπέρ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο να κερδίζει πανεύκολα με 3-0 σετ (6-3, 6-2, 6-2) και να παίρνει δια περιπάτου το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Wimbledon.

Ο Σέρβος χρειάστηκε μόλις μια ώρα και σαράντα δύο λεπτά για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση του Γάλλου τενίστα, ο οποίος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να φανεί ανταγωνιστικός.

Ο Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 winners και 14 αβίαστα λάθη, ενώ δεν απειλήθηκε στο σερβίς του, με τον Ουμπέρ να μη δημιουργεί ούτε ένα break point.

Επόμενος αντίπαλος για τον Νόβακ θα είναι ο Νταβίντ Γκοφέν, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με 3-1 σετ τον Φερνάντο Βερντάσκο (7-6 [9], 2-6, 6-3, 6-4). Ο πρώτος ουσιαστικά δύσκολος αντίπαλος για τον Τζόκοβιτς στη φετινή διοργάνωση.

“He’ll be a hard man to beat”@DjokerNole continues to impress, defeating Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-3 to progress to his 11th #Wimbledon quarter-final pic.twitter.com/LNx4y1vuCt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019