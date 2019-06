Wimbledon: Με έντονη ελληνική παρουσία το πρόγραμμα της πρεμιέρας (πότε παίζουν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη)

Ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του Wimbledon, το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας αγώνων στο Λονδίνο.

Όπως αναμενόταν άλλωστε, οι δυο εκπρόσωποι της Ελλάδας στο τουρνουά θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους από την Δευτέρα (1/7).

Ο μεν Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Court No2, περίπου στις 17:30 απέναντι στον Τόμας Φαμπιάνο, ενώ η δε Μαρία Σάκκαρη θα ριχτεί στη μάχη νωρίτερα, μιας και ο αγώνας της κόντρα στην Μπερνάρντα Πέρα είναι προγραμματισμένος για τις 13:00, στο Court No16.

Εκτός των ελληνικών παρουσιών, την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσουν πρεμιέρα μεταξύ άλλων και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Στάνισλας Βαβρίνκα, Σιμόνα Χάλεπ, Βίνους Γουίλιαμς και Ναόμι Οσάκα.

MONDAY’S ORDER OF PLAY (No.2 COURT, FROM 11:00 BST)

Stan Wawrinka vs Ruben Bemelmans

Lin Zhu vs Karolina Pliskova

Thomas Fabbiano vs Stefanos Tsitsipas

Caroline Wozniacki vs Sara Sorribes Tormo#Wimbledon

