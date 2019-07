Wimbledon: Ηττα σοκ από τον Φαμπιάνο και πρόωρος αποκλεισμός για τον ανέτοιμο Τσιτσιπά (video)

Tο 2018 στον τρίτο γύρο του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε νικήσει εύκολα τον Τόμας Φαμπιάνο αλλά σήμερα ο Ιταλός επέστρεψε δυναμικά και νίκησε τον 20χρονο Ελληνα τενίστα μετά από αγώνα τριών ωρών.

Ο 30χρονος Φαμπιάνο παρότι υστέρησε στους άσσους κράτησε το σερβίς του, υπέπεσε σε λιγότερα λάθη από τον Τσιτσιπά και με νίκη 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8), 6-3 προκρίθηκε στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει τον 40χρονο Κροάτη Ίβο Κάρλοβιτς (Νο 80) ο οποίος νωρίτερα νίκησε με 6-4, 6-4, 7-6 (4) τον Ιταλό Αντρέα Αρναμπόλντι (Νο 219).

O Τόμας Φαμπιάνο πήρε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του, αφού για πρώτη φορά κερδίζει αθλητή εντός του top-10.

Μετά από αυτή την ήττα, ο Έλληνας πρωταθλητής κινδυνεύει να χάσει αρκετές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ σε δυο εβδομάδες από τώρα.

A five-set thriller!

After three hours and 22 minutes, Thomas Fabbiano beats No.7 seed Stefanos Tsitsipas on a day of shocks at #Wimbledon pic.twitter.com/5BaHsiYG57

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019