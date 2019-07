Wimbledon: Η 15χρονη Γκοφ απέκλεισε την Βένους Ουίλιαμς και έγραψε ιστορία (video)

Μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» στα χρονικά του Wimbledon «έσκασε» στην αυλαία του φημισμένου grand slam.

Η δεκαπεντάχρονη, Κόκο Γκοφ, απέκλεισε την Βένους Ουίλιαμς στον πρώτο γύρο με 2-0 σετ (6-4, 6-4), δικαιολογώντας απόλυτα την παρουσία της στο τουρνουά, όντας η νεαρότερη αθλήτρια στα χρονικά του επαγγελματικού τένις που λαμβάνει μέρος σε κυρίως ταμπλό μίας τόσο μεγάλης διοργάνωσης.

Η Αμερικανίδα (Νο 313 στην παγκόσμια κατάταξη) όχι μόνο «κοίταξε στα μάτια» την κάτοχο πέντε τίτλων του απλού γυναικών (δύο εξ αυτών πριν γεννηθεί η Γκοφ), αλλά κατάφερε παίζοντας καταπληκτικό τένις να περάσει στη φάση των «64».

Αφού κράτησε το σερβίς της στο πρώτο σετ, κατάφερε στο 5ο game να κάνει το break που της ήταν αρκετό για να προηγηθεί με 1-0 στα σετ. Η μάχη συνεχίστηκε και στο δεύτερο, με την Γκοφ να «σπάει» το σερβίς της Oυίλιαμς στο πέμπτο game, προηγήθηκε με 3-2 και μετά 4-2.

Η σπουδαία αντίπαλός της ισοφάρισε γρήγορα σε 4-4, ωστόσο, η έφηβη Γκοφ έκανε και πάλι το θαύμα της. Αφού έκανε break στην συμπατριώτισσά της, στη συνέχεια κράτησε το δικό της σερβίς για να φτάσει στην τεράστια νίκη.

Η νεαρή αθλήτρια, που είναι το πρόσωπο της ημέρας στο Wimbledon, είπε: «Είναι η πρώτη φορά που φώναξα μετά από έναν αγώνα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω. Ζω το όνειρο μου. Είπα ευχαριστώ στην Βένους. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εκείνη. Πάντα ήθελα να της το πω».

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies’ singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019