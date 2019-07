Wimbledon : Εκκίνηση με 3-0 σετ για τον Τζόκοβιτς, επόμενο εμπόδιο το Νο 111 της παγκόσμιας κατάταξης (video)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο στο Wibmledon και να κατακτήσει τον 5ο συνολικά στην καριέρα του.

Ο Σέρβος τενίστας και Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 3-0 σετ (6-3, 7-5, 6-3) του Γερμανού και Νο 57 στον κόσμο, Φίλιπ Κόλσραϊμπερ.

Ο 35χρονος τενίστας κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός μόνο στο δεύτερο σετ, όπου και ζόρισε τον «Νόλε», αλλά και πάλι αναδείχθηκε νικητής με 7-5. Η πρώτη δοκιμασία του Τζόκοβιτς στο χόρτο του Wimbledon έληξε σε δύο ώρες και πέντε λεπτά.

Πλέον μετά την πρόκρισή του από τον πρώτο γύρο, τον περιμένει ο Αμερικανός Ντένις Κούντλα και Νο 111 της παγκόσμια κατάταξης.

No grass court preparations, no problem 🌱@DjokerNole defeats Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 6-3 to progress to the second round at #Wimbledon pic.twitter.com/lLJKnIkits

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019