Βundesliga: Βραδιά «Klassiker» και όποιος αντέξει! (video/pic)

Το «Klassiker», όπως είναι γνωστό το ντέρμπι της Μπάγερν Μονάχου με τη Ντόρτμουντ, δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Η σπουδαία αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της ενδέκατης αγωνιστικής της Bundesliga, με τους πρωταθλητές Βαυαρούς να υποδέχονται την Μπορούσια, σε ένα παιχνίδι που, εκτός από το γόητρο, έχει και τεράστια βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες.

Ο νικητής, εφόσον υπάρξει, θα διατηρήσει την επαφή του με την πρωτοπόρο Γκλάντμπαχ. Οι δύο «γίγαντες» του γερμανικού ποδοσφαίρου μετρούν ήδη αρκετές απώλειες στο πρωτάθλημα και έχουν χάσει αρκετό έδαφος.

🍺 @SergeGnabry 🆚 @Sanchooo10 🐝

The two wingers go head-to-head 👊 pic.twitter.com/Bb5RoEICEI

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 9, 2019