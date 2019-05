Βραβείο κακογουστιάς διεκδικεί ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ: Έβαλε περλέ επένδυση στη Lamborghini του (video)

Το γούστο του Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι γενικά εξεζητημένο, όμως αυτή τη φορά μάλλον το παράκανε.

Ο άσος της Άρσεναλ από τη Γκαμπόν έστειλε την αξίας 250.000 λιρών Lamborghini του στον σπεσιαλίστα των super cars, Αγγλοκύπριο, Γιάννη Χαραλάμπους, προκειμένου να βάλει περλέ επένδυση.

Ο Ομπαμεγιάνκ είναι τακτικός πελάτης στον Χαραλάμπους, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο σε μια άλλη εκκεντρική επιλογή είχε «ντύσει» το Range Rover σε χρυσό.

Ο Aγγλοκύπριος σπεσιαλίστας των super cars πόσταρε το βίντεο με το νέο λουκ του αμαξιού στο twitter, προσθέτοντας ότι έβαλε κι ένα «εκπληκτικό ηχοσύστημα».

Man like @Aubameyang7 not messing around with this wrap.. Wow who’s got the 😎 #Yiannimize pic.twitter.com/hFMettjqMS

— Yianni Charalambous (@yiannimize) May 23, 2019