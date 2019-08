Βραδιά Europa για ΑΕΚ και Απόλλων με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out από την Stoiximan!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Δύο κυπριακές ομάδες ρίχνονται απόψε στη μάχη για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου για το EUROPA LEAGUE. Στις 18:30, η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται την Γάνδη και στις 21:30, η Αούστρια Βιέννης τον Απόλλων Λεμεσού.

Η νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας δίνει απόδοση 2.65, η ισοπαλία 3.40 και η νίκη της Γάνδη 2.65. Η περίπτωση πρόκρισης της ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρεται με απόδοση 3.05 και το ενδεχόμενο πρόκρισης της Γάνδη με 1.38. Το Over 2.5 γκολ δίνει 1.80, το Under 2.5 γκολ 1.97, ενώ η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 1.62 και το No Goal 2.22. Η περίπτωση να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ Λάρνακας προσφέρεται με απόδοση 4.50 και το ενδεχόμενο νίκης της Γάνδη από το πρώτο ημίχρονο δίνει 4.20.

Όσον αφορά τους παίκτες, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Γιάννου, από πλευράς ΑΕΚ Λάρνακας δίνει απόδοση 2.70 και ακολουθούν οι Trickovski και Keaveny με αποδόσεις 2.85 και 3.55, αντίστοιχα. Από πλευράς Γάνδη, η πιθανότητα να σκοράρει ο Ντεπουάτρ δίνει απόδοση 2.50, ο David δίνει 2.60 και οι Γιαρεμτσούκ, Diallo και Kubo με απόδοση 2.70.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για την αναμέτρηση εδώ.

Στο δεύτερο ματς της ημέρας, η νίκη της Αούστρια Βιέννης δίνει απόδοση 2.20, η ισοπαλία δίνει 3.50 και η νίκη του Απόλλων Λεμεσού δίνει 3.80. Η περίπτωση πρόκρισης της Αούστρια Βιέννης δίνει απόδοση 2.17 και η πιθανότητα πρόκρισης του Απόλλων Λεμεσού δίνει 1.70. Το Over 2.5 γκολ δίνει 1.80, το Under 2.5 γκολ 1.97, ενώ η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει 1.65 και το No Goal 2.17. Η περίπτωση να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο η Αούστρια Βιέννης προσφέρεται με απόδοση 3.60 και το ενδεχόμενο νίκης του Απόλλων Λεμεσού από το πρώτο ημίχρονο δίνει 5.75.

Όσον αφορά τους παίκτες, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Monschein, από πλευράς Αούστρια Βιέννης δίνει απόδοση 2.40, ο Grunwald δίνει 2.50 και ακολουθούν οι Edomwonyi, Turgeman και Yatéké με απόδοση 2.70. Από πλευράς Απόλλων Λεμεσού, η πιθανότητα να σκοράρει είτε ο Gakpe, είτε ο Ζελάγια δίνει απόδοση 3.00 και ακολουθούν οι Sardinero και Pereyra με απόδοση 3.35.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για την αναμέτρηση εδώ.