«Βόμβα» στο Roland Garros: Πέταξε έξω το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και τρελάθηκε από τη χαρά της (video)

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε στον τρίτο γύρου του απλού γυναικών του Roland Garros.

Η Ναόμι Οσάκα (Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη), εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Κατερίνα Σινιάκοβα, η οποία νωρίτερα είχε στερήσει την δυνατότητα από την Μαρία Σάκκαρη να συνεχίσει στο φημισμένο grand slam του Παρισιού.

Εκμεταλλευόμενη το ντεφορμάρισμα της Οσάκα η Τσέχα τενίστρια (Νο 42 στον κόσμο) νίκησε το Σάββατο (1/6) με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και στον επόμενο γύρο θα αγωνιστεί με τη νικήτρια του ζευγαριού, Μάντισον Κις-Ανα Μπλίνκοβα.

World No. 1 gone!@K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2.#RG19 pic.twitter.com/TUjeRv2TdI

