Βόλεϊ: Το βαρωσιώτικο ντέρμπι με φόντο την πέμπτη θέση (pic)

Όλα θα αρχίσουν από την αρχή ή θα γίνει το αποφασιστικό βήμα.

Ο λόγος για τη σειρά που θα κρίνει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας ανδρών και αφορά τη μάχη που μαίνεται μεταξύ των δύο αμμοχωστιανών ομάδων, της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας.

Το βράδυ της Δευτέρας (25/2, 20:00), λοιπόν, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Θεμιστόκλειο» για το τρίτο ραντεβού της σειράς.

Με βάση τα δεδομένα των πρώτων τριών αγώνων που έδωσαν στην κανονική σεζόν αλλά και στα πλέι άουτ, η Νέα Σαλαμίνα είναι η ομάδα που προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει άλλες δύο για να είναι αυτή που θα τερματίσει στην πέμπτη θέση και να αφήσει την Ανόρθωση στην έκτη.

Η «Κυρία» όμως, η οποία από τον Ιανουάριο κάνει πολύ καλή πορεία, κέρδισε στο «Σπύρος Κυπριανού» και με νίκη στην έδρα της ισοφαρίζει τη σειρά.

Το σίγουρο είναι ότι ο αγώνας θα έχει σασπένς, ενώ θα δούμε και πολλά νεαρά ταλέντα όπως οι Πρωτοψάλτης, Χατζηδημητρίου, Χριστοφόρου, Μιλτιάδους από πλευράς Ανόρθωσης και Σιαπάνης, Παπαδημητρίου, Μιχαήλ, Κακοφεγγίτης από το ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

