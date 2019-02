Βόλεϊ: Μπρέικ με ανατροπή και ελπίζει η Ανόρθωση

Το μπρέικ που της επιτρέπει να αισιοδοξεί ότι αυτή τελικά θα κατακτήσει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (20/2) η Ανόρθωση.

Μέσα στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» η αμμοχωστιανή ομάδα κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-1 σετ και μείωσε στις νίκες σε 2-1.

Η «Κυρία» πέτυχε τη νίκη με ανατροπή, αφού οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 1-0, αλλά δεν συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια.

Δυνατό και ισοδύναμο το πρώτο σετ με τη Νέα Σαλαμίνα να κερδίζει τελικά σε 35 λεπτά 25-23 και να προηγείται με 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωση αντέδρασε και έδωσε τη δική της απάντηση στο τερέν, αφού ισοφάρισε σε 28 λεπτά 1-1. Το σετ ολοκληρώθηκε 21-25 για τους κυανόλευκους.

Η «Κυρία» κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση κερδίζοντας το τρίτο σετ σε 30 λεπτά 22-25 και «έγραψε» το 2-1 σετ μέσα στο «Σπύρος Κυπριανού».

Η Ανόρθωση ήταν καλύτερη στο τέταρτο σετ και επιβλήθηκε 20-25 σε 25 λεπτά ολοκληρώνοντας την ανατροπή και μαζί τον αγώνα με 3-1 σετ.

Τα σετ: 25-23, 21-25, 22-25, 20-25

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Καλαφάτης, Ζηκάκης, Χρυσοστόμου, Σιαπάνης, Γκούϊμοντ, Λαρραχόντο – Λίμπερο: Βαρνάβα. – Αλλαγές: Παφίτης.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγιωτίδης, Αμπουϊλα, Σαββίδης, Χριστοφόρου, Παγιάν, Κοντός – Λίμπερο: Χαραλαμπίδης. – Αλλαγές: Χρυσοστόμου.

Ο επόμενος αγώνας των δυο ομάδων θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στο «Θεμιστόκλειο».

