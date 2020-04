Βιβλίο αποκαλύπτει πόσο κοντά βρέθηκε το 2004 ο Μουρίνιο στη Λίβερπουλ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ενδιαφέρουσες ιστορίες από το παρελθόν του Ζοσέ Μουρίνιο αποκαλύπτονται μέσα από το νέας κυκλοφορίας βιβλίο με τίτλο «Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory».

Πρόκειται για δουλειά του Γάλλου δημοσιογράφου Νικολά Βιλά, ο οποίος φιλοξενεί στο έργο του μια αποκαλυπτική συνέντευξη από τον σύμβουλο με τον οποίο συνεργαζόταν πριν από δεκαέξι χρόνια ο νυν προπονητής της Τότεναμ, ονόματι Ζορζ Μπάιντεκ.

«Απέμεναν μόνο κάποιες λεπτομέρειες για να αναλάβει τη Λίβερπουλ. Από την πλευρά των Μέρσεϊσαϊντερς τις επαφές είχε αναλάβει ο Ρικ Πάρι, ο οποίος εκτελούσε την περίοδο εκείνη χρέη εκτελεστικού διευθυντή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω βιβλίο.

Και σημειώνεται: «Οι επαφές σταμάτησαν σε κάποια φάση διότι μας ζήτησαν δεκαπέντε μέρες περιθώριο. Προπονητής ήταν ακόμα ο Ζεράρ Ουγιέ. Τελικά ο μάνατζερ του Μουρίνιο, Ζόρζε Μέντες, έφερε μια πολύ καλύτερη προσφορά από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και ο Μουρίνιο υπέγραψε στην Τσέλσι».